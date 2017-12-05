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сегодня, 14:25

Главный признак скорой смерти назвали ученые

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#ученые #исследования
Главный признак скорой смерти назвали ученые

Стоит обратить внимание на понижение давления.

Понижение артериального давления у пожилых людей с большой вероятностью свидетельствует о скором наступлении смерти. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале JAMA Internal Medicine.

Специалисты проанализировали электронные медицинские записи 46 тысяч британцев, которые умерли в возрасте 60 лет и старше. В эту выборку вошли как здоровые люди, так и те, кто страдал сердечно-сосудистыми и нейродегенеративными заболеваниями. У людей из всех категорий, к удивлению исследователей, примерно за 14 лет до смерти было зафиксировано постепенное снижение артериального давления.

Специалисты подчеркивают, что полученные данные могут помочь при выборе лечения для людей в преклонном возрасте, в частности при оценке рисков применения того или иного вида терапии, сообщает РИА Новости.
122
#ученые #исследования

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