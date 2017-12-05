Пенсионерка подралась с мужчиной из-за 1 900 рублей

Женщина ограбила жителя Липецкой области.

Задонский районный суд рассмотрел материалы уголовного дела по обвинению уроженки Украины в грабеже. Ранее пенсионерка уже была судима за кражу и угрозы убийством.



Как указано в материалах суда, преступление произошло в Задонском районе при следующих обстоятельствах. Пенсионерка увидела, что у рядом с ней находящимся мужчины в носке — заначка: там житель Липецкой области хранил 1 900 рублей. Причем, носок был одет на мужчину. Женщина решила ограбить мужчину. Конечно, ее замысел сразу стал ясен потерпевшему. Завязалась драка с тасканием за волосы и криками. Но не единожды судимой пенсионерке удалось скрыться с места происшествия.



Подсудимая с предъявленным ей обвинением согласилась. Смягчающими обстоятельствами признали полное признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья, пенсионный возраст. Суд учел, что женщина не имеет постоянного места жительства и регистрации, злоупотребляет спиртными напитками, состоит на учете в ОУУП ОМВД России по Задонскому району Липецкой области.



Суд признал женщину виновной в грабеже и назначил ей наказание в виде полугода лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Пенсионерку взяли под стражу в зале суда.