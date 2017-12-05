Происшествия

сегодня, 13:06

Пенсионерка подралась с мужчиной из-за 1 900 рублей

3 945
#грабеж #приговор
1
Пенсионерка подралась с мужчиной из-за 1 900 рублей

Женщина ограбила жителя Липецкой области.

Задонский районный суд рассмотрел материалы уголовного дела по обвинению уроженки Украины в грабеже. Ранее пенсионерка уже была судима за кражу и угрозы убийством.

Как указано в материалах суда, преступление произошло в Задонском районе при следующих обстоятельствах. Пенсионерка увидела, что у рядом с ней находящимся мужчины в носке — заначка: там житель Липецкой области хранил 1 900 рублей. Причем, носок был одет на мужчину. Женщина решила ограбить мужчину. Конечно, ее замысел сразу стал ясен потерпевшему. Завязалась драка с тасканием за волосы и криками. Но не единожды судимой пенсионерке удалось скрыться с места происшествия.

Подсудимая с предъявленным ей обвинением согласилась. Смягчающими обстоятельствами признали полное признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья, пенсионный возраст. Суд учел, что женщина не имеет постоянного места жительства и регистрации, злоупотребляет спиртными напитками, состоит на учете в ОУУП ОМВД России по Задонскому району Липецкой области.

Суд признал женщину виновной в грабеже и назначил ей наказание в виде полугода лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Пенсионерку взяли под стражу в зале суда.
3 945
#грабеж #приговор
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вот это да !

24 минуты назад
Пенсионерка увидела, что у рядом с ней находящимся мужчины в носке — заначка: там житель Липецкой области хранил 1 900 рублей. Причем, носок был одет на мужчину. Вот чтот значит , опыт ...ё мое )
ответить

123

51 минуту назад
Страшно представить, что же она делает за место в маршрутке! По всей видимости садиться по рулить!
ответить

Интересно

58 минут назад
"Суд учел, что женщина ... злоупотребляет спиртными напитками". По мнению суда, это смягчающее вину обстоятельство? Ну и ну!
ответить

Еще в рубрике

Липчанка лишилась 99 000 рублей из-за продажи свадебного платья
#продажа #объявление #мошенничество
4
Липчанка лишилась 99 000 рублей из-за продажи свадебного платья

53 минуты назад

Происшествия
Автоинспекторы просят откликнутся свидетелей наезда на пешехода
#авария #ДТП
8
Автоинспекторы просят откликнутся свидетелей наезда на пешехода

сегодня, 10:52

Происшествия
Липчанка объяснила свое преступление наличием детей
#попытка кражи #суд #приговор
16
Липчанка объяснила свое преступление наличием детей

сегодня, 09:20

Происшествия
В Липецке 68-летняя женщина погибла под колесами «Лады-Калины»
#авария #ДТП
21
В Липецке 68-летняя женщина погибла под колесами «Лады-Калины»

сегодня, 08:28

Происшествия
В столкновении грузовика и поезда в Липецкой области погиб водитель ГАЗа
#дтп #поезд
5
В столкновении грузовика и поезда в Липецкой области погиб водитель ГАЗа

вчера, 17:08

Происшествия
В Липецкой области грузовик столкнулся с поездом
#дтп #поезд #переезд
4
В Липецкой области грузовик столкнулся с поездом

вчера, 17:03

Происшествия