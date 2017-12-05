Культура

сегодня, 13:02

В Ельце пройдёт Межрегиональный песенный фестиваль

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#фестиваль #Елец
В Ельце пройдёт Межрегиональный песенный фестиваль

В Ельце состоится IV Межрегиональный фестиваль «С винтовкой и гармонью».

10 декабря в 14:00 в Ельце в Городском дворце культуры пройдёт IV Межрегиональный фестиваль «С винтовкой и гармонью». 

Как сообщают организаторы, праздник посвящен памяти советских воинов, сражавшихся с захватчиками в Великой Отечественной войне, а также годовщине Елецкой наступательной операции 1941 года. В его программе – известнейшие композиции и песни военного времени.

Кстати, боям 1941 года за город Елец будет посвящено и ещё .одно мероприятие. Оно пройдёт в Ельце в субботу 9 декабря. На набережной реки Быстрая Сосна в районе ФОК «Виктория» состоится военно-историческая реконструкция. 

- 9 декабря – дата, которую знает каждый житель города Ельца, - отмечают организаторы. - В этот день Елец был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков. На набережной реки Быстрая Сосна зрителям будут представлены бои за город в ходе Елецкой наступательной операции, ставшей важнейшей частью контрнаступления советских войск против немецких солдат.

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#фестиваль #Елец

Комментарии (4)

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Калдырь

46 минут назад
Чтобы попасть на фестиваль нужно пройти по пешеходному переходу в никуда, о котором доложили Президенту.
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12345

59 минут назад
Тербунские напевы, давай исчо! Жги!!!
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Тербунские напевы

сегодня, 13:20
"Хочу любить и быть любимой", сказал Олег и замолчал. Молчал в ответ военный доктор, Молчал военный комиссар
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Тербунские напевы

сегодня, 13:16
Олег умеет все на свете, и починить, и поломать, поскольку руки золотые растут из жопы у него. в графе источники дохода Олег поставил грабежы, ему в налоговой сказали жи ши не пишут через ы
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