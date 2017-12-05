В Ельце пройдёт Межрегиональный песенный фестиваль

В Ельце состоится IV Межрегиональный фестиваль «С винтовкой и гармонью».

10 декабря в 14:00 в Ельце в Городском дворце культуры пройдёт IV Межрегиональный фестиваль «С винтовкой и гармонью».



Как сообщают организаторы, праздник посвящен памяти советских воинов, сражавшихся с захватчиками в Великой Отечественной войне, а также годовщине Елецкой наступательной операции 1941 года. В его программе – известнейшие композиции и песни военного времени.



Кстати, боям 1941 года за город Елец будет посвящено и ещё .одно мероприятие. Оно пройдёт в Ельце в субботу 9 декабря. На набережной реки Быстрая Сосна в районе ФОК «Виктория» состоится военно-историческая реконструкция.



- 9 декабря – дата, которую знает каждый житель города Ельца, - отмечают организаторы. - В этот день Елец был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков. На набережной реки Быстрая Сосна зрителям будут представлены бои за город в ходе Елецкой наступательной операции, ставшей важнейшей частью контрнаступления советских войск против немецких солдат.



