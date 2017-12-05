Общество

сегодня, 12:59

Депутаты облсовета разработали законопроект, который поможет ускорить поиск пропавших людей

5 203
#пропавшие без вести
Депутаты облсовета разработали законопроект, который поможет ускорить поиск пропавших людей


Комитет по законодательству и правовым вопросам рассмотрел и одобрил сегодня поправки в закон «О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Липецкой области». Согласно документу, информация о пропавших людях будет публиковаться на официальных сайтах органов власти Липецкой области.

Законопроект разработали в Липецком областном Совете депутатов по результатам выездного заседания правового комитета облсовета, на котором были рассмотрены актуальные вопросы профилактики самовольного ухода несовершеннолетних и их поиска.

- Анализ федерального законодательства и законодательства других регионов показал необходимость дополнительного правового регулирования в нашей области такого момента, как размещение информации о лицах, пропавших без вести. Сегодня предлагается возложить такие обязательства на администрацию области или уполномоченный ею орган исполнительной власти. Мы надеемся, что это позволит оперативно дать информацию и спасти как можно больше пропавших людей, - пояснил заместитель председателя правового комитета облсовета Дмитрий Аксенов.

На сайтах администрации и (или) уполномоченного органа, а также в средствах массовой информации должна быть опубликована информация о гражданах, которые пропали, месте их предполагаемого поиска, контакты координаторов мероприятия и другая информация, необходимая для эффективного поиска людей, сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета.

5 203
#пропавшие без вести

Комментарии (5)

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....

20 минут назад
Теперь, самовольная пропажа человека будет считаться побегом из под стражи и уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере. В случае обнаружения пропавшего по нему будут стрелять без предупреждения...
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верддд

23 минуты назад
А чего, ввести закон "О запрете пропадать" и дело с концом... Пропал - значит нарушил.
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?

54 минуты назад
НУ законопроект конечно поможет. .....
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?!

56 минут назад
Стесняюсь спросить, а вот почему при Советской власти никто не пропадал - ни взрослые, ни дети? И искать никого не надо было!
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отпетушитель

сегодня, 13:08
Всех депутатов в петушатню!!!
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