Депутаты облсовета разработали законопроект, который поможет ускорить поиск пропавших людей



Комитет по законодательству и правовым вопросам рассмотрел и одобрил сегодня поправки в закон «О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Липецкой области». Согласно документу, информация о пропавших людях будет публиковаться на официальных сайтах органов власти Липецкой области.



Законопроект разработали в Липецком областном Совете депутатов по результатам выездного заседания правового комитета облсовета, на котором были рассмотрены актуальные вопросы профилактики самовольного ухода несовершеннолетних и их поиска.

- Анализ федерального законодательства и законодательства других регионов показал необходимость дополнительного правового регулирования в нашей области такого момента, как размещение информации о лицах, пропавших без вести. Сегодня предлагается возложить такие обязательства на администрацию области или уполномоченный ею орган исполнительной власти. Мы надеемся, что это позволит оперативно дать информацию и спасти как можно больше пропавших людей, - пояснил заместитель председателя правового комитета облсовета Дмитрий Аксенов.

На сайтах администрации и (или) уполномоченного органа, а также в средствах массовой информации должна быть опубликована информация о гражданах, которые пропали, месте их предполагаемого поиска, контакты координаторов мероприятия и другая информация, необходимая для эффективного поиска людей, сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета.