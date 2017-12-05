В Липецкой области откроют ещё один Дом культуры

На этот раз - в усманском селе.

8 декабря в 11:00 в селе Сторожевские хутора Усманского района состоится торжественное открытие Дома культуры на 100 мест. Напомним, в Липецкой области реализуется программа по строительству сельских Домов культуры. В бюджете региона на этот год на было предусмотрено 170 миллионов рублей на строительство первых 10 Домов культуры, в 2018 и 2019 годах программа будет продолжена.

Всего за 4 года планируют построит 35 малых сельских Домов культуры (на 100-200 мест), первые 10 откроют свои двери уже до Нового года.