Культура

сегодня, 12:58

В Липецкой области откроют ещё один Дом культуры

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#Дом культуры #Усмань
В Липецкой области откроют ещё один Дом культуры

На этот раз - в усманском селе.

8 декабря в 11:00 в селе Сторожевские хутора Усманского района состоится торжественное открытие Дома культуры на 100 мест. Напомним, в Липецкой области реализуется программа по строительству сельских Домов культуры. В бюджете региона на этот год на было предусмотрено 170 миллионов рублей на строительство первых 10 Домов культуры, в 2018 и 2019 годах программа будет продолжена.

Всего за 4 года планируют построит 35 малых сельских Домов культуры (на 100-200 мест), первые 10 откроют свои двери уже до Нового года. 

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#Дом культуры #Усмань

Комментарии (2)

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Хохол. Цибулько

сегодня, 13:20
це. як. кто. так. пляшет. гопак. гопак. пляшуть. треба. сперва. сало. и. горилку. а. после. гопак. плясать. як. це. штаны. рвались
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отпетушитель

сегодня, 13:10
Этого скакуна в красных шароварах отпетушить незамедлительно!
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