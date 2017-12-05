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В Липецке отметят 205-летие со дня рождения преподобного Амвросия Оптинского

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#религия #музей
В Липецке отметят 205-летие со дня рождения преподобного Амвросия Оптинского

Мероприятие пройдёт в краеведческом музее.

12 декабря в Липецком областном краеведческом музее состоится мероприятие «Учитель веры и благочестия», посвящённое 205-летию со дня рождения преподобного Амвросия Оптинского.

Как сообщает краеведческий музей, преподобный Амвросий Оптинский (в миру Александр Михайлович Гренков) (1812-1891) – великий русский святой известный всему православному миру. Короткий, но чрезвычайно важный, решающий период его жизни был непосредственно связан с нашим краем. С марта 1838 по сентябрь 1839 годы он жил в городе Липецке и преподавал в Липецком духовном училище. В это время Александр Михайлович пытался определить дальнейшее направление своего жизненного пути. В поисках ответа А.М. Гренков побывал в селе Троекурово Лебедянского уезда Тамбовской губернии (ныне Лебедянский район Липецкой области) у преподобного Иллариона Троекуровского, который сказал молодому учителю: «Иди в Оптину. Ты там нужен». После встречи со святым Илларионом Александр Гренков тайно уехал из Липецка в знаменитый монастырь Оптина пустынь, где принял монашеский постриг с именем Амвросий. Именно в Оптиной пустыни он духовно возрос и стал одним из великих русских старцев.

Мероприятие «Учитель веры и благочестия» поможет липецким школьникам узнать о детстве будущего святого, трудностях липецкого периода его жизни; местах нашего города, в которых он бывал почти 180 лет назад. Кроме того, оно познакомит юных зрителей с воспоминаниями современников преподобного Амвросия Оптинского и его мудрыми высказываниями.

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#религия #музей

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