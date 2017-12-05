Общество

5 минут назад

В Липецке приведут в порядок заброшенный пруд

42
#тендер #пруд #Елецкий
В Липецке приведут в порядок заброшенный пруд

Водоем находится в «Елецком».

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области проводит поиск специалистов на разработку проекта очищения пруда в региональном центре. Водоем находится в районе улицы Хренникова. За проект очистки его ложа предлагают 897 900 рублей.

Специалистам предстоит разработать план мелиорации заброшенного пруда, который еще пару лет назад можно было отнести к полям вокруг Липецка. В тендере указано, что пруд находится на окраине микрорайона «Елецкий». В будущем водоем станет частью парка Авиаторов, который должен украсить район новостроек. Экспертам поручат произвести расчет увеличения водности пруда для рекреации и улучшения санитарного состояния. Также специалистам предстоит составить смету на работы, необходимые для приведения водоема в достойный вид.

Проект чистки ложа пруда в Липецке будет готов к концу весны 2018 года. Услуги оплатит бюджет Липецкой области.
42
#тендер #пруд #Елецкий

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