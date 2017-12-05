Наказывать за стихийную торговлю будет управление потребительского рынка

Правовой комитет облсовета рекомендует принять на ближайшей сессии изменения в статью 12.3 Кодекса Липецкой области об административных правонарушениях.

Как сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета, законопроект наделяет сотрудников управления потребительского рынка и ценовой политики региона полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, связанных со стихийной торговлей. Сегодня специалисты управления только составляют протоколы о таких правонарушениях.

Разработчики законопроекта, считают, что его принятие позволит установить наиболее эффективный механизм правового воздействия на нарушителей, осуществляющих незаконную розничную торговлю, повысить взыскиваемость штрафов. Такое решение также позволит снизить достаточную высокую нагрузку на административные комиссии, поскольку срок давности привлечения по данной статье составляет только 2 месяца.