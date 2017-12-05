Общество

21 минуту назад

Минтруд спрогнозировал рост занятости в строительной деятельности

62
#строительство
Минтруд спрогнозировал рост занятости в строительной деятельности

Российский рынок труда в перспективе 2–3 лет претерпит изменения, часть из которых отразит глобальные тренды, часть станет ответом на внутрироссийские вызовы. 

По оценкам Минтруда, с которыми ознакомились «Известия», это приведет к снижению удельного веса занятых в обрабатывающих производствах с 14,2% в 2016 году до 14% в 2020 году. 

При этом возрастет доля занятых операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (с 9,9 до 10,1%). Также увеличится удельный вес занятых в строительстве (с 8,6 до 8,8%) и в торговле (с 18,9 до 19,2%).

По словам источника «Известий», знакомого с оперативной статистикой органов служб занятости, последние данные по рынку труда уже говорят об увеличении спроса компаний на строительные профессии. Этот спрос несколько опережает прогнозы Минтруда.

Ожидаемая позитивная динамика в строительстве связана с восстановлением сектора, вызванным оживлением экономики. Отмечается, что особенный подъем испытывает жилищное строительство благодаря рекордному падению ставок на ипотеку.

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#строительство

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