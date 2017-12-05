Минсельхоз предложил простимулировать экспорт экзотических товаров

Экспорт молодых оленьих рогов, кедровых орехов, дикорастущих ягод и грибов в ближайшие два года простимулируют с помощью льгот и продвижения брендов с закрепленным географическим наименованием.

Как следует из утвержденной Минсельхозом программы развития экспорта нишевой продукции с высокой маржинальностью до 2020 года, с которой ознакомились «Известия», планируется компенсировать транспортные и таможенные расходы.

Кроме того, совместно с Кореей планируется исследовать молодые оленьи рога «с целью доказательства уникальных свойств российских пантов маралов и пятнистых оленей», их высокого качества и содержания в них биологически активных веществ.

Отмечается, что в 2016 году Республика Алтай поставила в Гонконг более 13,7 т пантов, при этом экспорт в КНР упал. Основным импортером молодых рогов сегодня является Корея, куда в прошлом году туда была ввезена 91 т рогов на сумму более $28 млн.

Дикорастущие ягоды и грибы будут продвигать с помощью брендов с закрепленными географическими названиями, за счет чего должна вырасти узнаваемость товаров. Производителям продукции могут предложить льготное налогообложение.