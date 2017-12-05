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33 минуты назад
Войска ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля
Сообщается, что ответным огнем были поражены три цели.
Войска противовоздушной обороны (ПВО) Сирии в ночь на вторник отразили ракетную атаку Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал "Сурия аль-Эн". Военные еврейского государства нанесли удар по одной из армейских позиций в пригороде Дамаска.
Израиль в ночь на вторник вновь атаковал военные объекты на окраине сирийской столицы. Как сообщил новостной портал "Сурия аль-Эн", ракетный удар был нанесен по одной из армейских позиций в пригороде Джемрая.
Сирийские ПВО "открыли ответный огонь и отразили нападение израильских агрессоров". При этом, по данным портала, были поражены три цели.
2 декабря израильские войска выпустили несколько ракет класса "земля - земля" по военному объекту в районе Эль-Кисва под Дамаском. Сирийское телевидение сообщило о нанесенном материальном уроне, потерь среди военнослужащих не было.
Израиль в ночь на вторник вновь атаковал военные объекты на окраине сирийской столицы. Как сообщил новостной портал "Сурия аль-Эн", ракетный удар был нанесен по одной из армейских позиций в пригороде Джемрая.
Сирийские ПВО "открыли ответный огонь и отразили нападение израильских агрессоров". При этом, по данным портала, были поражены три цели.
2 декабря израильские войска выпустили несколько ракет класса "земля - земля" по военному объекту в районе Эль-Кисва под Дамаском. Сирийское телевидение сообщило о нанесенном материальном уроне, потерь среди военнослужащих не было.