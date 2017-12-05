В мире

33 минуты назад

Войска ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля

68
#Сирия #Израиль #война #ПВО
Войска ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля

Сообщается, что ответным огнем были поражены три цели.

Войска противовоздушной обороны (ПВО) Сирии в ночь на вторник отразили ракетную атаку Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал "Сурия аль-Эн". Военные еврейского государства нанесли удар по одной из армейских позиций в пригороде Дамаска.

Израиль в ночь на вторник вновь атаковал военные объекты на окраине сирийской столицы. Как сообщил новостной портал "Сурия аль-Эн", ракетный удар был нанесен по одной из армейских позиций в пригороде Джемрая.

Сирийские ПВО "открыли ответный огонь и отразили нападение израильских агрессоров". При этом, по данным портала, были поражены три цели.

2 декабря израильские войска выпустили несколько ракет класса "земля - земля" по военному объекту в районе Эль-Кисва под Дамаском. Сирийское телевидение сообщило о нанесенном материальном уроне, потерь среди военнослужащих не было.
68
#Сирия #Израиль #война #ПВО

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Исполком МОК решит вопрос о допуске российской сборной на Олимпиаду-2018
#Олимпиада-2018 #Россия #спорт
Исполком МОК решит вопрос о допуске российской сборной на Олимпиаду-2018

51 минуту назад

В мире
Америка присвоила себе заслуги по освобождению Сирии от боевиков
#США #Сирия #ИГИЛ
Америка присвоила себе заслуги по освобождению Сирии от боевиков

55 минут назад

В мире
В Киеве на крыше дома задержали Саакашвили
#Киев #Украина #задержание Саакашвили
1
В Киеве на крыше дома задержали Саакашвили

сегодня, 11:47

В мире
Швейцария заплатит 1,5 млн рублей за переезд в деревню
#выплата #демография
Швейцария заплатит 1,5 млн рублей за переезд в деревню

вчера, 13:48

В мире
Аваков призвал прекратить блокирование телеканала NewsOne
#Аваков #Украина #NewsOne
Аваков призвал прекратить блокирование телеканала NewsOne

вчера, 11:52

В мире
Южная Корея и США проводят крупные совместные учения ВВС
#США #ВВС #учения
Южная Корея и США проводят крупные совместные учения ВВС

вчера, 11:25

В мире