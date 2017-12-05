В России

41 минуту назад

Россия назвала иностранными агентами первые СМИ

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#Россия #Минюст #иноагент #СМИ
Россия назвала иностранными агентами первые СМИ

Ими оказались "Голос Америки" и "Радио Свобода" и еще 7 СМИ.

СМИ, включённым Минюстом в список иностранных агентов, будет запрещен вход в Госдуму, - сказал РИА-Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Валерий Иванов.

"Если они (СМИ) признаны иностранным агентом, тогда да", — сказал депутат, отвечая на вопрос, будет ли запрещен проход в Госдуму СМИ, включённым в список иностранных агентов.

Ранее Минюст РФ включил в список иноагентов девять СМИ, в том числе "Голос Америки", Радио Свобода, Телеканал Настоящее Время.

Также в реестр попали "Idel.Реалии", Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".

В понедельник комитет по регламенту поддержал проект постановления, согласно которому будет запрещён вход в Госдуму СМИ США, признанным иностранными агентами. Совет Госдумы во вторник обсудить текст постановления, в среду он будет рассмотрен на пленарном заседании.
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#Россия #Минюст #иноагент #СМИ

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