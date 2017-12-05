В мире

52 минуты назад

Исполком МОК решит вопрос о допуске российской сборной на Олимпиаду-2018

107
#Олимпиада-2018 #Россия #спорт #допинг #МОК
Исполком МОК решит вопрос о допуске российской сборной на Олимпиаду-2018

В Кремле не обсуждают возможность бойкотировать Олимпийские игры в Южной Корее.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) на заседании в Лозанне, которое пройдет во вторник и среду, примет решение по вопросу о допуске российских спортсменов до участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, - передает "Интерфакс".

В составе российской делегации в Лозанну во вторник прибудут президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. Как сообщила пресс-служба ОКР в понедельник, у представителей российской делегации будет возможность выступить перед членами исполкома МОК 5 декабря.

В Кремле заявили, что возможность объявления Россией бойкота Олимпийским играм в Южной Корее не обсуждается.

"Мы по-прежнему не согласны со многими решениями, которые принимались - и по линии ВАДА - в отношении наших спортсменов. Мы против бездоказательного ущемления прав наших спортсменов. Но в то же время Россия сохраняет приверженность идеалам олимпизма. Об этом говорил президент Путин, и это его решение", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявлял, что рассчитывает на здравый смысл МОК в решении вопроса о допуске России к Олимпиаде: "Мы не знаем, каким будет решение, мы рассчитываем на здравый смысл".

В понедельник министр спорта Павел Колобков заявил, что Россия будет работать с любым решением МОК по российской олимпийской сборной, а также выразил надежду, что оно будет объективным.

"Очень надеюсь на взвешенное и правильное решение МОК, надеюсь на разум и объективность наших коллег. Завтра Томас Бах (президент МОК - ИФ) объявит решение, будем с ним работать", - сказал Колобков.

По словам министра, в случае, если решение будет отрицательным, следует не поддаваться эмоциям, а "анализировать все, что происходит и принимать взвешенное решение, внимательно читать то, что написано и не написано между строк".

"Мы готовимся, у нас очень серьезные юристы и адвокаты", - подчеркнул П.Колобков.

ВГТРК ранее заявляла, что не намерена транслировать Олимпийские игры в Пхенчхане в случае, если российская сборная окажется отстраненной от ОИ-2018.

"Если наша сборная будет отстранена от участия в зимних Олимпийских играх, телеканалы ВГТРК не будут их транслировать", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВГТРК 17 ноября.

Генеральный директор "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко считает, что трансляция Олимпиады не вызовет интереса у зрителей, если сборную России не допустят до игр.

"Если сборную России не допустят до Олимпийских игр, то очевидно, что у российского телезрителя такое "усеченное" событие не вызовет интереса", - сказал Д.Чернышенко.

В настоящее время работают две комиссии МОК: под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг проб, взятых у российских спортсменов во время зимней Олимпиады в Сочи, и комиссия под руководством Самуэля Шмидта, которая должна сделать вывод о причастности властей РФ к манипуляциям с допингом. На основании выводов, сделанных комиссией Д.Освальда, отстранены ряд российских спортсменов, в том числе победителей и призеров Игр в Сочи, в результате чего Россия лишилась первого места в медальном зачете. Отстраненные спортсмены обратились в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Ранее в ноябре Всемирное антидопинговое агентство приняло решение не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), так как не были выполнены два пункта "Дорожной карты". Тем не менее, в июне у РУСАДА появилась возможность планирования и проведения тестирования на территории РФ под наблюдением назначенных ВАДА международных экспертов и Британского антидопингового агентства. Международная ассоциация легкоатлетических федераций также не восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики вследствие решения ВАДА.

Как ожидается, решение МОК также может повлиять на решение Международного паралимпийского комитета о восстановлении Паралимпийского комитета России.
107
#Олимпиада-2018 #Россия #спорт #допинг #МОК

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Войска ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля
#Сирия #Израиль #война
Войска ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля

32 минуты назад

В мире
Америка присвоила себе заслуги по освобождению Сирии от боевиков
#США #Сирия #ИГИЛ
Америка присвоила себе заслуги по освобождению Сирии от боевиков

54 минуты назад

В мире
В Киеве на крыше дома задержали Саакашвили
#Киев #Украина #задержание Саакашвили
1
В Киеве на крыше дома задержали Саакашвили

сегодня, 11:47

В мире
Швейцария заплатит 1,5 млн рублей за переезд в деревню
#выплата #демография
Швейцария заплатит 1,5 млн рублей за переезд в деревню

вчера, 13:48

В мире
Аваков призвал прекратить блокирование телеканала NewsOne
#Аваков #Украина #NewsOne
Аваков призвал прекратить блокирование телеканала NewsOne

вчера, 11:52

В мире
Южная Корея и США проводят крупные совместные учения ВВС
#США #ВВС #учения
Южная Корея и США проводят крупные совместные учения ВВС

вчера, 11:25

В мире