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52 минуты назад
Исполком МОК решит вопрос о допуске российской сборной на Олимпиаду-2018
В Кремле не обсуждают возможность бойкотировать Олимпийские игры в Южной Корее.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) на заседании в Лозанне, которое пройдет во вторник и среду, примет решение по вопросу о допуске российских спортсменов до участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, - передает "Интерфакс".
В составе российской делегации в Лозанну во вторник прибудут президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. Как сообщила пресс-служба ОКР в понедельник, у представителей российской делегации будет возможность выступить перед членами исполкома МОК 5 декабря.
В Кремле заявили, что возможность объявления Россией бойкота Олимпийским играм в Южной Корее не обсуждается.
"Мы по-прежнему не согласны со многими решениями, которые принимались - и по линии ВАДА - в отношении наших спортсменов. Мы против бездоказательного ущемления прав наших спортсменов. Но в то же время Россия сохраняет приверженность идеалам олимпизма. Об этом говорил президент Путин, и это его решение", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.
Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявлял, что рассчитывает на здравый смысл МОК в решении вопроса о допуске России к Олимпиаде: "Мы не знаем, каким будет решение, мы рассчитываем на здравый смысл".
В понедельник министр спорта Павел Колобков заявил, что Россия будет работать с любым решением МОК по российской олимпийской сборной, а также выразил надежду, что оно будет объективным.
"Очень надеюсь на взвешенное и правильное решение МОК, надеюсь на разум и объективность наших коллег. Завтра Томас Бах (президент МОК - ИФ) объявит решение, будем с ним работать", - сказал Колобков.
По словам министра, в случае, если решение будет отрицательным, следует не поддаваться эмоциям, а "анализировать все, что происходит и принимать взвешенное решение, внимательно читать то, что написано и не написано между строк".
"Мы готовимся, у нас очень серьезные юристы и адвокаты", - подчеркнул П.Колобков.
ВГТРК ранее заявляла, что не намерена транслировать Олимпийские игры в Пхенчхане в случае, если российская сборная окажется отстраненной от ОИ-2018.
"Если наша сборная будет отстранена от участия в зимних Олимпийских играх, телеканалы ВГТРК не будут их транслировать", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВГТРК 17 ноября.
Генеральный директор "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко считает, что трансляция Олимпиады не вызовет интереса у зрителей, если сборную России не допустят до игр.
"Если сборную России не допустят до Олимпийских игр, то очевидно, что у российского телезрителя такое "усеченное" событие не вызовет интереса", - сказал Д.Чернышенко.
В настоящее время работают две комиссии МОК: под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг проб, взятых у российских спортсменов во время зимней Олимпиады в Сочи, и комиссия под руководством Самуэля Шмидта, которая должна сделать вывод о причастности властей РФ к манипуляциям с допингом. На основании выводов, сделанных комиссией Д.Освальда, отстранены ряд российских спортсменов, в том числе победителей и призеров Игр в Сочи, в результате чего Россия лишилась первого места в медальном зачете. Отстраненные спортсмены обратились в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
Ранее в ноябре Всемирное антидопинговое агентство приняло решение не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), так как не были выполнены два пункта "Дорожной карты". Тем не менее, в июне у РУСАДА появилась возможность планирования и проведения тестирования на территории РФ под наблюдением назначенных ВАДА международных экспертов и Британского антидопингового агентства. Международная ассоциация легкоатлетических федераций также не восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики вследствие решения ВАДА.
Как ожидается, решение МОК также может повлиять на решение Международного паралимпийского комитета о восстановлении Паралимпийского комитета России.
В составе российской делегации в Лозанну во вторник прибудут президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. Как сообщила пресс-служба ОКР в понедельник, у представителей российской делегации будет возможность выступить перед членами исполкома МОК 5 декабря.
В Кремле заявили, что возможность объявления Россией бойкота Олимпийским играм в Южной Корее не обсуждается.
"Мы по-прежнему не согласны со многими решениями, которые принимались - и по линии ВАДА - в отношении наших спортсменов. Мы против бездоказательного ущемления прав наших спортсменов. Но в то же время Россия сохраняет приверженность идеалам олимпизма. Об этом говорил президент Путин, и это его решение", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.
Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявлял, что рассчитывает на здравый смысл МОК в решении вопроса о допуске России к Олимпиаде: "Мы не знаем, каким будет решение, мы рассчитываем на здравый смысл".
В понедельник министр спорта Павел Колобков заявил, что Россия будет работать с любым решением МОК по российской олимпийской сборной, а также выразил надежду, что оно будет объективным.
"Очень надеюсь на взвешенное и правильное решение МОК, надеюсь на разум и объективность наших коллег. Завтра Томас Бах (президент МОК - ИФ) объявит решение, будем с ним работать", - сказал Колобков.
По словам министра, в случае, если решение будет отрицательным, следует не поддаваться эмоциям, а "анализировать все, что происходит и принимать взвешенное решение, внимательно читать то, что написано и не написано между строк".
"Мы готовимся, у нас очень серьезные юристы и адвокаты", - подчеркнул П.Колобков.
ВГТРК ранее заявляла, что не намерена транслировать Олимпийские игры в Пхенчхане в случае, если российская сборная окажется отстраненной от ОИ-2018.
"Если наша сборная будет отстранена от участия в зимних Олимпийских играх, телеканалы ВГТРК не будут их транслировать", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВГТРК 17 ноября.
Генеральный директор "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко считает, что трансляция Олимпиады не вызовет интереса у зрителей, если сборную России не допустят до игр.
"Если сборную России не допустят до Олимпийских игр, то очевидно, что у российского телезрителя такое "усеченное" событие не вызовет интереса", - сказал Д.Чернышенко.
В настоящее время работают две комиссии МОК: под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг проб, взятых у российских спортсменов во время зимней Олимпиады в Сочи, и комиссия под руководством Самуэля Шмидта, которая должна сделать вывод о причастности властей РФ к манипуляциям с допингом. На основании выводов, сделанных комиссией Д.Освальда, отстранены ряд российских спортсменов, в том числе победителей и призеров Игр в Сочи, в результате чего Россия лишилась первого места в медальном зачете. Отстраненные спортсмены обратились в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
Ранее в ноябре Всемирное антидопинговое агентство приняло решение не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), так как не были выполнены два пункта "Дорожной карты". Тем не менее, в июне у РУСАДА появилась возможность планирования и проведения тестирования на территории РФ под наблюдением назначенных ВАДА международных экспертов и Британского антидопингового агентства. Международная ассоциация легкоатлетических федераций также не восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики вследствие решения ВАДА.
Как ожидается, решение МОК также может повлиять на решение Международного паралимпийского комитета о восстановлении Паралимпийского комитета России.