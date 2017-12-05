Общество

сегодня, 11:39

От липчан ждут жалоб на такси

9 649
#такси #горячая линия
От липчан ждут жалоб на такси

C 8 по 22 декабря будет работать «горячая линия» по услугам такси.

C 8 по 22 декабря Управление Роспотребнадзора по Липецкой области проведёт «горячую линию» по услугам такси. Все желающие могут получить консультации и разъяснения по услугам такси по телефонам, либо обратившись лично в общественную приемную Управления по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, 60А.

"Горячая линия" будет работать по телефонам Управления Роспотребнадзора по Липецкой области 8(4742) 74-06-32, 74-06-23, 77-16-59 с 4 декабря по 18 декабря с 14-00 по 15-45, Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области 8(4742) 25-09-07; 74-06-27; 74-06-27; 25-76-92; 77-04-13 с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00, Многофункционального центра 8(4742) 25-76-92 с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00. 

Также можно звонить в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в районах. 

9 649
#такси #горячая линия

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Правдоруб

47 секунд назад
Роспотребнадзора пора делом заняться, а не всякой мандулой, сидят штаны просиживаю, дармоеды!
ответить

алекс

1 минуту назад
Отпетушителю. Ты подойди к таксистам на любой стоянке и скажи им это в лицо,только по моему ты станешь петухом.
ответить

Домовладелец

14 минут назад
На такси жалоб нет, жалоба на козлодоева, как он возглавил капремонт так не чего не делается, и когда он ответит за Оконные системы?
ответить

очередные сердюковы

22 минуты назад
введены в заблуждение от со сом от васильевой и продают гос имущество
ответить

яндекс маршрутка

28 минут назад
У все в осаго надпись "для работы в такси " ? )))
ответить

Гость

36 минут назад
А что вы хотели за 100 рублей? Чтобы вам с другого конца города машину подавали. Вы сами хотели дешевое такси, оно таким и стало... Именно "дешевым".
ответить

отпетушитель

37 минут назад
так, куда жаловаться на этих петухов? предъяв к ним много
ответить

Стабильность

45 минут назад
Больше проблем нет.
ответить

ясновидящая

52 минуты назад
Толку никакого. Вызываешь такси, а оно может и не приехать, т.к. таксист, а не диспетчер решаает приедет к тебе машины или нет. Удобно ты живешь, близко к нему твой адрес...
ответить

Еще в рубрике

В Липецке приведут в порядок заброшенный пруд
#тендер #пруд #Елецкий
В Липецке приведут в порядок заброшенный пруд

4 минуты назад

Общество
Наказывать за стихийную торговлю будет управление потребительского рынка
#незаконная торговля
2
Наказывать за стихийную торговлю будет управление потребительского рынка

16 минут назад

Общество
Минтруд спрогнозировал рост занятости в строительной деятельности
#строительство
Минтруд спрогнозировал рост занятости в строительной деятельности

20 минут назад

Общество
«Точка зрения»: Что сделано за этот год по капремонту многоквартирных домов в нашей области?
#ФКР #точка зрения
«Точка зрения»: Что сделано за этот год по капремонту многоквартирных домов в нашей области?

48 минут назад

Общество
В парке «Быханов сад» создали информационный маршрут
#Быханов сад
3
В парке «Быханов сад» создали информационный маршрут

сегодня, 11:04

Общество
Развлечения для липчан на новогодние каникулы определят в Сети
#Декада спорта #опрос #каникулы
4
Развлечения для липчан на новогодние каникулы определят в Сети

сегодня, 11:04

Общество