От липчан ждут жалоб на такси

C 8 по 22 декабря будет работать «горячая линия» по услугам такси.

C 8 по 22 декабря Управление Роспотребнадзора по Липецкой области проведёт «горячую линию» по услугам такси. Все желающие могут получить консультации и разъяснения по услугам такси по телефонам, либо обратившись лично в общественную приемную Управления по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, 60А.

"Горячая линия" будет работать по телефонам Управления Роспотребнадзора по Липецкой области 8(4742) 74-06-32, 74-06-23, 77-16-59 с 4 декабря по 18 декабря с 14-00 по 15-45, Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области 8(4742) 25-09-07; 74-06-27; 74-06-27; 25-76-92; 77-04-13 с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00, Многофункционального центра 8(4742) 25-76-92 с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00.

Также можно звонить в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в районах.