Кукольный театр устроит «Новый год с Красной Шапочкой»

Областные учреждения культуры уже вовсю готовят новогодние ёлки.

Липецкий государственный театр кукол в это году устроит «Новый год с Красной Шапочкой». Как сообщила руководитель литературно-драматургической частью Липецкого государственного театра кукол Олеся Ласкателева, по сюжету представления, Красная Шапочка очень спешит на Новый год в театр, но встречает на пути всяческие козни злобных сказочных персонажей, которые хотят помешать детям встретить Новый год. Спасти Снегурочку маленькой девочке и не опоздать на праздник помогут юные зрители. В программе новогодней ёлки — игры, загадки, конкурсы. «Новый год с Красной Шапочкой» будет проходить перед каждым показом спектакля «Мишуткино желание». А уже сейчас каждое воскресенье можно попасть в театральное закулисье: экскурсии по закулисью театра проводятся после спектаклей. В программу входят экскурсия в хранилище декораций, экскурсия в хранилище кукол идущего репертуара театра, знакомство с работой мастеров по свету и звуку, посещение музея кукол. Проводит экскурсии ведущий актер-кукловод театра Александр Долматов.

Областной центр культуры, народного творчества и кино к Новому году приготовил сказку «Фантастическое путешествие, или Где живут новогодние елки».

- Приключения главных героев сказки – Профессора, мальчика Федора и кибер-девочки Виктории начнутся в школе изобретательных наук, - сообщают в Областном центре культуры. – Борясь со злодеями, они побывают на планете Манной каши, Черной дыры и Новогодних елок. Героев ждут встречи с роботами, космическими пиратами, жителями планет, Дедом Морозом и Снегурочкой. Маленькие зрители во время представления будут помогать героям учить заклинания, будить спящий вулкан и вызывать молнию. По окончании театрализованного представления Дед Мороз и Снегурочка пригласят зрителей к новогодней елке, где ребят будут ждать сказочные герои, ростовые куклы и праздничный карнавал с песнями, танцами и загадками.





