В парке «Быханов сад» создали информационный маршрут

Информационный маршрут по особо охраняемой природной территории (ООПТ) местного значения «Городская рекреационная зона «Парк «Быханов сад» создали в Липецке. Теперь на площади 13,5 га установлены 9 информационных табличек.

В них, как сообщает пресс-служба администрации Липецка, отражена история парка, семьи Быхановых, события, произошедшие на данной территории на протяжении века, предпосылки создания ООПТ, сведения о флоре и фауне, а также информация о многообразии представленных хвойных растениях и их декоративном значении в оформлении парка, сообщили в отделе охраны окружающей среды администрации города.



Маршрут разработали и оборудовали сотрудники профильного отдела в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в соответствии с муниципальной программой «Охрана окружающей среды города Липецка на 2017-2022 годы». В изготовлении макетов принимали участие специалисты ГОБОУ «Центр поддержки одарённых детей «Стратегия».



- Теперь, гуляя по парку, можно познакомиться с особенностями естественной среды произрастания некоторых растений, узнать о характерных для городской среды животных и птицах, а также получить представление о ландшафтно-эстетической структуре парка. Мы уверены, что такая полезная прогулка придется по душе и детям, и взрослым, - отметила начальник отдела охраны окружающей среды Татьяна Протасова.



В Липецке находится 6 особо охраняемых природных территорий местного значения, которые имеют природоохранную, рекреационную, краеведческую и эстетическую ценность. Это парк «Быханов сад», «Урочище «Сосновый лес», «Дуб на улице Первомайская», «Вяз на улице Ленина», «Бархат амурский у Евдокиевской церкви», «Дуб у школы №47». На каждом объекте установлены соответствующие информационные таблички, организована регулярная уборка территорий.



Отдел охраны окружающей среды администрации города напоминает, о необходимости соблюдения природоохранного режима на ООПТ местного значения для сохранения уникальных ландшафтов, ряда видов животных и растений, коллекций деревьев-экзотов и старовозрастных экземпляров деревьев, имеющих краеведческую ценностью.

