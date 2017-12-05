Общество

14 минут назад

Развлечения для липчан на новогодние каникулы определят в Сети

84
#Декада спорта #опрос #каникулы
Развлечения для липчан на новогодние каникулы определят в Сети

Содержание Декады спорта — за интернет-пользователями.

Департамент физической культуры и спорта администрации Липецка предлагает пользователям сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» выбрать содержание Декады спорта в Липецке. Голосование проходит до 29 декабря.

- В дни новогодних каникул в Липецке по сложившейся традиции проходит Декада спорта и здоровья. В эти дни организованы различные спортивные состязания, направленные на приобщение населения к занятиям физической культурой и спортом. С целью подготовки плана мероприятий на 2018 год просим вас высказать предложения, какие мероприятия необходимо включить в Декаду спорта и здоровья для активного отдыха в дни новогодних праздников?

Чиновники не предлагают вариантов ответа, можно высказать любое свое предложение. Первым откликнувшимся оказался Максим Гончаров; он считает, что в новогодние каникулы разумно провести лыжную гонку.
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#Декада спорта #опрос #каникулы

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