Общество
14 минут назад
Развлечения для липчан на новогодние каникулы определят в Сети
Содержание Декады спорта — за интернет-пользователями.
Департамент физической культуры и спорта администрации Липецка предлагает пользователям сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» выбрать содержание Декады спорта в Липецке. Голосование проходит до 29 декабря.
- В дни новогодних каникул в Липецке по сложившейся традиции проходит Декада спорта и здоровья. В эти дни организованы различные спортивные состязания, направленные на приобщение населения к занятиям физической культурой и спортом. С целью подготовки плана мероприятий на 2018 год просим вас высказать предложения, какие мероприятия необходимо включить в Декаду спорта и здоровья для активного отдыха в дни новогодних праздников?
Чиновники не предлагают вариантов ответа, можно высказать любое свое предложение. Первым откликнувшимся оказался Максим Гончаров; он считает, что в новогодние каникулы разумно провести лыжную гонку.
- В дни новогодних каникул в Липецке по сложившейся традиции проходит Декада спорта и здоровья. В эти дни организованы различные спортивные состязания, направленные на приобщение населения к занятиям физической культурой и спортом. С целью подготовки плана мероприятий на 2018 год просим вас высказать предложения, какие мероприятия необходимо включить в Декаду спорта и здоровья для активного отдыха в дни новогодних праздников?
Чиновники не предлагают вариантов ответа, можно высказать любое свое предложение. Первым откликнувшимся оказался Максим Гончаров; он считает, что в новогодние каникулы разумно провести лыжную гонку.