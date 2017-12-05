Липецкая область выставила на торги газопроводы

Только в Липецке это — 48 объектов.

ОБУ «Областной фонд имущества» выставил на торги объекты системы газоснабжения. Сети и коммуникации намерены передать в частные руки. Всего на торги выставлены пять лотов в разных районах Липецкой области. Стартовая стоимость всех активов составляет почти 750 млн рублей. Сейчас все лоты находятся в аренде у «Газпрома».



В Липецке намерены продать 48 участков газопровода. Лот оценили в 25,5 млн рублей. Это участки сети, расположенные практически во всех районах регионального центра — от улицы Крайней до окраин. Бонусом к оборудованию станет земельный участок в 4 квадратных метра в районе села Подгорное. В Липецком районе намерены продать 381 объект газоснабжения и 26 земельных участков. Стартовая стоимость на аукционе установлена в 264,3 млн рублей. Как минимум за 63,9 млн рублей «Областной фонд имущества» намерен сбыть коммуникации и землю в Чаплыгинском районе: там вместе с сетями покупатель получит 11 земельных участков. Максимальная стоимость среди лотов — активы в Тербунском районе. За 353 млн рублей можно купить 210 объектов газоснабжения и 44 земельных участка. Минимум в 40,6 млн рублей обойдется приобретение 112 объектов газоснабжения в Краснинском районе.



Как сообщает управление имущественных и земельных отношений Липецкой области, торги запланированы на 9 января. Аукцион проводится в соответствии с законом Липецкой области «О приватизации государственного имущества Липецкой области» и программой приватизации областного имущества на 2017 год, утвержденной постановлением Липецкого областного Совета депутатов 30 ноября 2016 года.