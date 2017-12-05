Общество

сегодня, 09:56

Липецким школьникам приходится идти на уроки на свой страх и риск

10 1956
#безопасность движения #инициатива
Липецким школьникам приходится идти на уроки на свой страх и риск

Автор инициативы просит ограничить движение автомобилей.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Алеся Стеценко просит интернет-активистов поддержать ее идею о создании безопасного маршрута до школы №49 в Липецке. Автор утверждает, что сейчас путь на уроки таит для детей опасность.

- Предлагаю установить ограничение скорости, знак «Дети» и искусственные неровности в районе школы № 49 корпус б, что на Вермишева. Дети вынуждены передвигаться по проезжай части, тротуары отсутствуют или заставлены машинами. Двор проездной, машины носятся на бешеной скорости, были неоднократно прецеденты. Зимой ходить очень опасно, так как небольшие тротуары завалены снегом. Писала в разные инстанции, получала отписки, но результатов нет. Это действительно очень важно, так как касается безопасности наших детей!!! - акцентирует внимание липчанка.

Предложение о разработке безопасного маршрута в школу будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 4 января. Если инициативу поддержат 500 пользователей, то в разрешении вопроса примут участие компетентные органы власти Липецка.
10 1956
#безопасность движения #инициатива

Комментарии (10)

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Неавтофанат

1 минуту назад
Компетентные органы, видимо, нужно сначала сформировать? Некомпетентных до ..на, чем они занимаются, в очереди за деньгами стоят? Почему кто-то должен просить униженной толпой в 500 человек сделать то, что решается в рабочем порядке до начала учебного года. Кто этим в городе должен заниматься? Перевести его в "гортоп", пусть гуляет!
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Просто Липецк

3 минуты назад
"Дети вынуждены передвигаться по проезжай части, тротуары отсутствуют или заставлены машинами. Двор проездной, машины носятся на бешеной скорости, были неоднократно прецеденты. " Согласно ПДД, Максимальная скорость движения в жилой зоне или на дворовой территории в настоящее время составляет 20 км/ч (пункт 10.2 ПДД)! Ставьте камеры!
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Гостю

3 минуты назад
Все просто - экономия бюджетных денег. Сократили 30 школу это "-" содержание директора, как минимум 3 завучей и бухгалтерии.
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гость

36 минут назад
Кто-нибудь внятно пояснит-зачем надо было в 10 микрорайоне закрывать 30-ю школу, чтобы потом устраивать в этом здании корпус "б" 49-й школы?
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Русский

39 минут назад
Мы теряем своих горожан не только детей, но взрослых почти каждый день на дорогах нашей области, наверное мы пушечное мясо которого еще много) Меньше мяса меньше проблем.
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МестныйЯ

40 минут назад
123, как альтернатива 324 не канает, нэ? пока стоишь на остановке, 324-ые считай каждые 10 минут проносятся. хочешь почувствовать настоящее ожидание - попробуй дождись №380 - вот это точно русская рулетка))
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чинуши не при делах

54 минуты назад
до 4-го января на стадии голосования, потом каникулы, потом согласование, потом растает снег. потом уже и незачем. чинуши опять не при делахххххх.
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123

56 минут назад
пацаны поддержите идею об улучшении интервала 24 автобуса плиз.
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Житель

сегодня, 10:09
А разве для того, чтобы "компетентные органы" начали работать, надо набирать голоса? Может быть, одного голоса Путина будет достаточно?
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skrip

сегодня, 10:05
. Дети вынуждены передвигаться по проезжай части, тротуары отсутствуют или заставлены Зимой ходить очень опасно, так как небольшие тротуары завалены снегом. Писала в разные инстанции, получала..................................................................................................................................................................................................Честно сказать вы чо хотите?Определитесь -тратуары есть или нет или они небольшие..Наставить заборов или наложить кучи асфальтные.Если снегу много на тратуарах так это к управляющей компании а не на общее обсуждение.В каждом дворе есть машины и проезды но не в каждом дворе убирают .
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