Общество
сегодня, 09:56
Липецким школьникам приходится идти на уроки на свой страх и риск
Автор инициативы просит ограничить движение автомобилей.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Алеся Стеценко просит интернет-активистов поддержать ее идею о создании безопасного маршрута до школы №49 в Липецке. Автор утверждает, что сейчас путь на уроки таит для детей опасность.
- Предлагаю установить ограничение скорости, знак «Дети» и искусственные неровности в районе школы № 49 корпус б, что на Вермишева. Дети вынуждены передвигаться по проезжай части, тротуары отсутствуют или заставлены машинами. Двор проездной, машины носятся на бешеной скорости, были неоднократно прецеденты. Зимой ходить очень опасно, так как небольшие тротуары завалены снегом. Писала в разные инстанции, получала отписки, но результатов нет. Это действительно очень важно, так как касается безопасности наших детей!!! - акцентирует внимание липчанка.
Предложение о разработке безопасного маршрута в школу будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 4 января. Если инициативу поддержат 500 пользователей, то в разрешении вопроса примут участие компетентные органы власти Липецка.
- Предлагаю установить ограничение скорости, знак «Дети» и искусственные неровности в районе школы № 49 корпус б, что на Вермишева. Дети вынуждены передвигаться по проезжай части, тротуары отсутствуют или заставлены машинами. Двор проездной, машины носятся на бешеной скорости, были неоднократно прецеденты. Зимой ходить очень опасно, так как небольшие тротуары завалены снегом. Писала в разные инстанции, получала отписки, но результатов нет. Это действительно очень важно, так как касается безопасности наших детей!!! - акцентирует внимание липчанка.
Предложение о разработке безопасного маршрута в школу будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 4 января. Если инициативу поддержат 500 пользователей, то в разрешении вопроса примут участие компетентные органы власти Липецка.
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