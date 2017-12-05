Счетная палата Липецка рекомендовала сделать МК РСДП - МУПом

Если оставить муниципальных дорожников казенным предприятием, городские дороги никогда не станут нормальными.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета депутаты заслушали отчёт Счетной палаты Липецка о деятельности МК "РСДП".



Полтора года это муниципальное ремонтно-строительное дорожное предприятие возглавляет депутат горсовета Роман Нижегородов. Первым делом новый директор отремонтировал один из двух собственных асфальтобетонных заводов 1984 года постройки, полностью выработавшего свой ресурс. Став конкурентоспособным, предприятие в этом году выиграло один из четырех крупных муниципальных контрактов на капремонт городских дорог: МК РСДП поменяло асфальт на улицах Студеновской и Ковалева, а также обустроило тротуары рядом с дорогами (сумма контракта составила 193 млн рублей). В итоге выручка предприятия за 9 месяцев текущего года составила 236 млн рублей против 101 миллиона, полученного муниципалами за весь 2016 год. Однако собственно выручка выросла всего на 9%. Причина - резко возросшие расходы предприятия на сырьё и материалы.



Счетная палата особо отметила, что тот с тем самым крупным контрактом на ремонт улиц Студеновской и Ковалева муниципальное предприятие справилось только потому, что взяло на субподряд четыре сторонних организации, которым отдало 75% объёмов работ, фактически выступив посредником между заказчиком и фактическими исполнителями работ. Но это замечание нисколько не смутило Романа Нижегородова. По его словам, все субподрядчики работали на асфальтобетонной смеси РСДП, что позволило муниципальному предприятию отремонтировать вторую асфальтобетонную установку, обновить немецкую фрезу, выплатить вдвое больше налогов и на 18,8% повысить зарплату работникам.



Ещё один, главный, источник дохода МК - бюджетное субсидирование ремонтов дорог Липецка горячим и литым асфальтом, содержание мостов и ливневой канализации, асфальтирование дворов. В этом году из городской казны городские дорожники получили 94,8 млн рублей.



Чтобы выйти в стабильный плюс, предприятию необходимо обновить основные фонды. Пока на это денег нет (на замену асфальтобетонной установки необходимо 15 млн рублей). Между тем дебиторская задолженность МК РСДП в первой половине 2017 года составила 51 млн рублей, из неё просрочненная - 5,7 миллиона. Впрочем, часть пассивов можно было бы перекрыть уменьшением кредиторской задолженности, которая сейчас составляет 34,1 млн рублей.



- Такая форма финансирования как субсидирование из муниципального бюджета у нас и у УФАС по Липецкой области всегда вызывала нарекания, - сказала Марина Зиборова. - Все виды работ должны выполняться конкурентными способами, через торги. Поэтому мы предлагаем рассмотреть вопрос о реорганизации РСДП в МУП. Нынешняя организационно-правовая форма деятельности предприятия значительно затрудняет проведение работ по текущему ремонту городских дорог, что приводит к ухудшению их состояния, а также отрицательно сказывается на финансовом состоянии самого предприятия.



Счетная палата направила ряд предписаний об устранении недостатков на имя Романа Нижегородова.



Сам Роман Нижегородов рассказал, что как только стал дал директором, сразу же стал сокращать дебиторскую задолженность. Он участвовал в торгах на ремонт дорог в этом году для того, чтобы максимально загрузить свой асфальтобетонный завод, что позволило за счёт сэкономленных на муниципальном контракте средств отремонтировать Петровский спуск - это стало бонусом для горожан.



- Да, год мы закончим с некоторым убытком, но они не будут критичными. Но, возможно, выйдем в ноль. Также мы бы хотели купить новый АБЗ российского производства за 30 миллионов рублей, который нужен нам как воздух, - сказал Роман Нижегородов.

