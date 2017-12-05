Общество

сегодня, 09:51

Новогодние запасы в Липецке можно сделать за 800 рублей

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#Новый год #торговля #цены
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Новогодние запасы в Липецке можно сделать за 800 рублей

Но при этом застолье будет скромным.

Специалисты Агентства содействия развитию торговой деятельности выяснили, как накрыть вкусный новогодний стол без серьезного ущерба семейному бюджету.

Как сообщает управление потрерынка, сейчас разных торговых предприятиях проводятся предновогодние акции, где цены отличаются, причем нередко существенно, поэтому лучше сначала пройтись по магазинам, прицениться, проанализировать уровень цен и и определиться в каком из них выгодней купить определенный товар.

Начинать делать необходимые приобретения продуктов питания можно уже сейчас. Кандидаты на заблаговременную покупку – шампанское, конфеты, соки, красная икра, консервированные зеленый горошек и кукуруза, мандарины.

Накануне в Липецке провели мониторинг цен на отдельные продукты питания, являющиеся неотъемлемыми атрибутами новогоднего стола. Обследовано 17 торговых предприятий города.

По результатам анализа минимальная стоимость продуктового набора сложилась в  составила 762,92 рубля. Максимальная стоимость условного набора – 809,65 рубля. Разница между максимальной и минимальной стоимостью составляет 46,73 рубля. 

Так, сегодня в Липецке можно купить шампанское по цене от 164 рубля за бутылку, литр сока - по цене от 29,89 рубля, банку икры 95 граммов - по цене от 268,38 рубля, 400 гр18,8аммов консервированного горошка - по цене от 18,8 рубля, 400 граммовую банку кукурузы - по цене от 31,43 рубля, мандарины - по цене от 58,1 рубля, 200-граммовую коробку конфет - по цене от 147 рублей. 

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#Новый год #торговля #цены
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Комментарии (32)

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дам соснуть хуец за 800 рваных

3 минуты назад
брежнев отдыхает.
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Ивановой

4 минуты назад
Девочка, поехали лучше в Овстралию жить. * с липовыми погонами уже убили эту территорию.
ответить

Владимир Ильич

6 минут назад
31 все менты росгвардейцы и прочая шелуха будут в лом. Предлагаю всем подняться на Аврору и в очко Главдебилу присунуть!
ответить

Иванова

7 минут назад
Ребята, я Вас всех обожаю! Больше всего понравилось - лале Антилоп! Порцию оптимизма получила на весь день. Этот слоган буду использовать, как "крылатое выражение"...
ответить

Про

7 минут назад
что тут сидеть возмущаться звоните на телефон пишите письма ссылку я сбросил
ответить

липчанка

10 минут назад
КТО ЭТО СЧИТАЛ ХОТЬ БЫ У НЕГО ВСЕ ЭТО В ГОРЛЕ ЗАСТРЯЛО
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шампань

10 минут назад
Отравитесь суррогатом за 164 рубля и есть ничего не захочется
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Про

11 минут назад
МестныйЯ Вот их тел звони 89050441971 Ссылка на источник: www.liptorg-cp.ru
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мать ее

14 минут назад
http://liptorg-cp.ru/agency/tseni-agency/monitoring/kak-sekonomit-na-pokupkah-k-novomu-godu-4/
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злой обыватель

17 минут назад
* ц а сосните в 12 часов ночи за 800 рубелей у Главплешака всей Россеи.))))
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