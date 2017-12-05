Новогодние запасы в Липецке можно сделать за 800 рублей

Но при этом застолье будет скромным.

Специалисты Агентства содействия развитию торговой деятельности выяснили, как накрыть вкусный новогодний стол без серьезного ущерба семейному бюджету.

Как сообщает управление потрерынка, сейчас разных торговых предприятиях проводятся предновогодние акции, где цены отличаются, причем нередко существенно, поэтому лучше сначала пройтись по магазинам, прицениться, проанализировать уровень цен и и определиться в каком из них выгодней купить определенный товар.

Начинать делать необходимые приобретения продуктов питания можно уже сейчас. Кандидаты на заблаговременную покупку – шампанское, конфеты, соки, красная икра, консервированные зеленый горошек и кукуруза, мандарины.

Накануне в Липецке провели мониторинг цен на отдельные продукты питания, являющиеся неотъемлемыми атрибутами новогоднего стола. Обследовано 17 торговых предприятий города.

По результатам анализа минимальная стоимость продуктового набора сложилась в составила 762,92 рубля. Максимальная стоимость условного набора – 809,65 рубля. Разница между максимальной и минимальной стоимостью составляет 46,73 рубля.

Так, сегодня в Липецке можно купить шампанское по цене от 164 рубля за бутылку, литр сока - по цене от 29,89 рубля, банку икры 95 граммов - по цене от 268,38 рубля, 400 гр18,8аммов консервированного горошка - по цене от 18,8 рубля, 400 граммовую банку кукурузы - по цене от 31,43 рубля, мандарины - по цене от 58,1 рубля, 200-граммовую коробку конфет - по цене от 147 рублей.