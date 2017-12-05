Общество

13 минут назад

В Липецкой области обустроили Сквер Победы за 15 миллионов рублей

67
#парк #сквер #благоустройство
В Липецкой области обустроили Сквер Победы за 15 миллионов рублей

Сквер торжественно откроют уже в середине декабря.

В Лебедяни в посёлке машиностроителей в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» появился «Сквер Победы» стоимостью порядка 15 миллионов рублей. Площадь нового сквера составляют более 2 гектаров, а в следующем году её удвоят.   

Как сообщает пресс-служба регионального управления ЖКХ, сквер торжественно откроют уже в середине декабря. На реализацию проекта было выделено 8,1 миллиона рублей из федерального и 6,9 миллиона рублей из областного бюджетов.  В сквере возведены сцена, беседки, тренажеры, игровая зона для детей, крытый боксерский ринг, площадка для тренировок любителей физической культуры. Территория вымощена тротуарной плиткой, установлены лавочки, проведено освещение. 


67
#парк #сквер #благоустройство

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке сосулька чуть не убила мужчину
#сосульки #ЖКХ
1
В Липецке сосулька чуть не убила мужчину

11 минут назад

Общество
«Точка зрения»: Что сделано за этот год по капремонту многоквартирных домов в нашей области?
#ФКР #точка зрения
«Точка зрения»: Что сделано за этот год по капремонту многоквартирных домов в нашей области?

сегодня, 08:00

Общество
Из психоневрологического интерната в Липецкой области исчез мужчина
#поиск пропавших людей
11
Из психоневрологического интерната в Липецкой области исчез мужчина

вчера, 22:15

Общество
В Липецкой области строят переходы в никуда, а существующие дороги преграждают заборами
#разгильдяйство #вредительство #коррупция
16
В Липецкой области строят переходы в никуда, а существующие дороги преграждают заборами

вчера, 22:00

Общество
Путину показали надземный переход в Липецкой области, ведущий в никуда
#Путин #коррупция
79
Путину показали надземный переход в Липецкой области, ведущий в никуда

вчера, 21:12

Общество
Наряженные ёлки в Липецке появятся уже 16 декабря
#ёлки
3
Наряженные ёлки в Липецке появятся уже 16 декабря

вчера, 16:48

Общество