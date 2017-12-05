В Липецкой области обустроили Сквер Победы за 15 миллионов рублей

Сквер торжественно откроют уже в середине декабря.





В Лебедяни в посёлке машиностроителей в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» появился «Сквер Победы» стоимостью порядка 15 миллионов рублей. Площадь нового сквера составляют более 2 гектаров, а в следующем году её удвоят.Как сообщает пресс-служба регионального управления ЖКХ, сквер торжественно откроют уже в середине декабря. На реализацию проекта было выделено 8,1 миллиона рублей из федерального и 6,9 миллиона рублей из областного бюджетов. В сквере возведены сцена, беседки, тренажеры, игровая зона для детей, крытый боксерский ринг, площадка для тренировок любителей физической культуры. Территория вымощена тротуарной плиткой, установлены лавочки, проведено освещение.