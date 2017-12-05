Липчанка объяснила свое преступление наличием детей

Женщина пыталась украсть одежду.

Мировой судья СУ №15 Советского района Липецка рассмотрела материалы уголовного дела по обвинению местной жительницы в попытке краже. Примечательно то, что ранее, в апреле, женщина уже была судима за аналогичное преступление.



Как указано в материалах суда, злоумышленница пыталась обокрасть магазин одежды в торгово-развлекательном центре «Европа» на улице Советская. На дело липчанка отправилась вечером 19 августа. Выбор женщины пал на женские джинсы, две пары женских брюк, а также пару дамских блузок. Сумма предполагаемой покупки составила 2 675 рублей. С выбранными товарами липчанка хотела выйти из магазина, но ее задержала охрана: сработали антикражные бирки.



Женщина в суде пояснила, что на кражу обновок она пошла … из-за наличия на иждивении двух малолетних детей. Свою вину липчанка признала. Смягчающими наказание обстоятельствами послужили положительная характеристика с места работы, наличие детей и завершенный курс лечения от наркозависимости.



Суд признал женщину виновной в попытке кражи и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 месяца.