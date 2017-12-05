Происшествия

сегодня, 08:28

В Липецке 68-летняя женщина погибла под колесами «Лады-Калины»

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#авария #ДТП
В Липецке 68-летняя женщина погибла под колесами «Лады-Калины»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек, 2 погибли.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 4 декабря в Лев-Толстовском районе в 10.00 на автодороге Лев-Толстой – примыкание к автодороге Данков – Липецк 52-летний водитель «ВАЗ-21099 столкнулся с «Ладой-Приорой» под управлением 29-летнего мужчины. В результате водитель и 58-летняя пассажирка «девяносто девятой», а так же два пассажира «Приоры» с различными травмами госпитализированы.

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В Липецке на Боевом проезде 45-летний водитель «Лады-Гранты» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 9-летнего мальчика, который с травмами госпитализирован.

В 17.00 на проспекте Мира 24-летний водитель «Лады-Калины» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 68-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась в больнице.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1098 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 5, превышение скорости – 599, неиспользование ремней безопасности – 76, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 48.

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#авария #ДТП

Комментарии (8)

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Почему

6 минут назад
закрыта для комментариев тема про крепостной оброк
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Липчанка

13 минут назад
Александр, вы наверное не ездите по НЛМК - освещение проезжей части практически везде желает лучшего, пешеходы в темных одеждах сливаются, никто не лепит на себя светоотражающие лейблы. И второе: если бы водитель был на иномарк, что от этого изменилось в Вашей саракостической реплике?
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Максим Юрьевич

20 минут назад
Сергей, я по данному участку проспекта Мира каждый день езжу, освещение проезжей части - никакое, пешеходов на нерегулируемых переходах практически не видно, а если еще плюсом идут плохие погодные условия, то просто беда. Там просто красться на машине каждый раз приходится, почти на ощупь едешь, иначе не заметить пешехода на дороге можно элементарно. На ул. Ленина сделали же отличное освещение, почему на пр. Мира не сделать? Ждут пока количество жертв достигнет предела?
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э

21 минуту назад
Липчанке -а тебе не пох
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Липчанка

39 минут назад
Вчера в 8 утра у дворца правосудия сбили девушку! И тишина. Что с ней? Почему СМИ не пишут про это ДТП?
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Паша

40 минут назад
Что за жизнь пошла?! Каждый день кого-то сбивают. Надо ужесточить наказание за смерть на дорогах. Уже на зеленый свет переходить стало опасно, ждешь, пока пронесутся машины. Пенсионеры и дети, в силу своего возраста, не могут анализировать такие ситуации на дорогах.
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Сергей

40 минут назад
Видел вчера эту аварию,освещение на этом участке просто ноль и не только на этом участке а практически по всему городу,такое ощущение лампочки горят в пол накала,видимо кто то на этом денежки себе делает,а люди страдают,жалко погибшую и водителя..
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Александр

54 минуты назад
И куда же ты летел п и з д ю к на калине?Таких надо сажать пожизненно с конфискацией автомобиля!
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