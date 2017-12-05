В Липецке 68-летняя женщина погибла под колесами «Лады-Калины»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек, 2 погибли.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 4 декабря в Лев-Толстовском районе в 10.00 на автодороге Лев-Толстой – примыкание к автодороге Данков – Липецк 52-летний водитель «ВАЗ-21099 столкнулся с «Ладой-Приорой» под управлением 29-летнего мужчины. В результате водитель и 58-летняя пассажирка «девяносто девятой», а так же два пассажира «Приоры» с различными травмами госпитализированы.





В Липецке на Боевом проезде 45-летний водитель «Лады-Гранты» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 9-летнего мальчика, который с травмами госпитализирован.

В 17.00 на проспекте Мира 24-летний водитель «Лады-Калины» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 68-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась в больнице.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1098 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 5, превышение скорости – 599, неиспользование ремней безопасности – 76, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 48.