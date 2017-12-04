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В Липецкой области строят переходы в никуда, а существующие дороги преграждают заборами

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#разгильдяйство #вредительство #коррупция
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В Липецкой области строят переходы в никуда, а существующие дороги преграждают заборами

Так школьникам загородили путь учебному заведению металлическим забором.

Как сообщал GOROD48, Липецкая область прогремела сегодня на всю страну во время отчета главы Счетной палаты перед президентом страны. Татьяна Голикова показала Путину фотографию надземного перехода в Ельце, который ведет в никуда.

А липчанка Галина прислала в редакцию фото дороги ведущей в школу №48 Липецка.  И дорога эта перегорожена новым забором, определенного стандарта, которые в этом  году в Липецке "лепят" к месту и не к месту. 

- Пешеходную дорожку от школы 48 перекрывает металлическая изгородь. Дети, идя домой, обходят её по грязи и воде, - сообщила Галина.


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#разгильдяйство #вредительство #коррупция
1

Комментарии (1)

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вован

55 минут назад
так ведь жемчужена
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