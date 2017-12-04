Общество

17 минут назад

Наряженные ёлки в Липецке появятся уже 16 декабря

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#ёлки
Наряженные ёлки в Липецке появятся уже 16 декабря

Высота самой высокой ёлки составит 25 метров

Липецк засияет праздничными огнями 16 декабря. Наряду со светодинамическими композициями, десятками перетяжек, сотнями разноцветных ламп радовать жителей и гостей города будет главный символ нового года – елка. Самую большую – высотой 25 метров - по традиции установят на площади Соборная. В настоящий момент продолжается монтаж ее каркаса. Еще два новогодних дерева – на пл. Соборная и у СК «Звездный» - уже собраны. В ближайшее время они оденутся в гирлянды. На ветвях появятся игрушки. Всего на территории областного центра будет установлено 14 елок. Новогодние красавицы появятся на площадях Мира, Константиновой, в поселках Матырский, Дачный, в районах ЛТЗ, Силикатный, Сырский Рудник, Свободный Сокол, а также в 15 микрорайоне, на ул. Космонавтов (площадка перед ОЦКНТ), в микрорайоне «Университетский».

16 декабря на площади Петра Великого состоится первый фестиваль «Петровские забавы или Новогодний фейерверк по-Липецки». По команде главы Липецка Сергея Иванова будет торжественно открыт сезон новогодних праздников, а город осветят миллионы разноцветных огней. Гостей фестиваля ждут Парад Дедов Морозов и Снегурочек, конкурс на лучшего снеговика, флеш-мобы, песни и, конечно, фейерверк, сообщает пресс-служба липецкой мэрии.


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#ёлки

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