Общество

46 минут назад

Каждый двадцатый липчанин в возрасте 18-24 года - наркоман

7 298
Каждый двадцатый липчанин в возрасте 18-24 года - наркоман

В Липецке появился таджикский героин.

Сегодня в мерии главный врач областного наркологического диспансера Михаил Коростин рассказал о ситуации с наркоманией, табакокурением и алкоголизмом в Липецке.

Некоторые цифры поражают. Так, курит в Липецке каждый второй студент техникумов и колледжей. 5,5% молодых людей в возрасте 18-24 года - наркоманы, причём такие, для которых употребление психоактивных веществ стало нормой.

- В Липецке снова появился героин. Идёт он к нам из Таджикистана. В регионе зафиксированы 26 видов дизайнерских наркотиков. Все чаще молодые люди умирают от передозировки. За девять месяцев от этого скончались 29 горожан, - сказал главный врач ЛОНДа.

Как большую проблему Михаил Коростин назвал алкоголизм. Каждый четвёртый липчанин уходит в запой на выходные. Достаточно много горожан выпивают в каждый день отпуска.
7 298

Комментарии (7)

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Неавтофанат

3 минуты назад
Из депутатов законы как икра сыпятся. Один глупее прежнего. Гора дерьма, ни один путью не работает. Суды независимые, ни за что не отвечают. Если будет уголовная статья для наркоманов, дури поубавится. Спиртное в 18 лет нельзя, а колоться можно!
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idTWiD

5 минут назад
Ребятки, покупайте предтрены. Законно, а разгоняет не хило.
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опиум для народа

8 минут назад
разгул преступности , тотальной коррупции ,наркомании , проституции ,включая детскую ,работорговля , сотни тысяч бомжей и беспризорных ( которых не было в СССР все это неотъемлимые составляющие отдемокраченного деградирующего общества .
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Алкан с ЛТЗ

9 минут назад
Пока полицаи крышуют наркоту - будете дохнуть!
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липовчанин

13 минут назад
БЕЙ ТОРЧКОВ -СПАСАЙ РОССИЮ чтоб все наркоманы сдохли накуй
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Ужас ужасный

15 минут назад
Область счастливых людей...
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123

21 минуту назад
очень печально.
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