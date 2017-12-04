Общество
46 минут назад
Каждый двадцатый липчанин в возрасте 18-24 года - наркоман
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В Липецке появился таджикский героин.
Сегодня в мерии главный врач областного наркологического диспансера Михаил Коростин рассказал о ситуации с наркоманией, табакокурением и алкоголизмом в Липецке.
Некоторые цифры поражают. Так, курит в Липецке каждый второй студент техникумов и колледжей. 5,5% молодых людей в возрасте 18-24 года - наркоманы, причём такие, для которых употребление психоактивных веществ стало нормой.
- В Липецке снова появился героин. Идёт он к нам из Таджикистана. В регионе зафиксированы 26 видов дизайнерских наркотиков. Все чаще молодые люди умирают от передозировки. За девять месяцев от этого скончались 29 горожан, - сказал главный врач ЛОНДа.
Как большую проблему Михаил Коростин назвал алкоголизм. Каждый четвёртый липчанин уходит в запой на выходные. Достаточно много горожан выпивают в каждый день отпуска.
Некоторые цифры поражают. Так, курит в Липецке каждый второй студент техникумов и колледжей. 5,5% молодых людей в возрасте 18-24 года - наркоманы, причём такие, для которых употребление психоактивных веществ стало нормой.
- В Липецке снова появился героин. Идёт он к нам из Таджикистана. В регионе зафиксированы 26 видов дизайнерских наркотиков. Все чаще молодые люди умирают от передозировки. За девять месяцев от этого скончались 29 горожан, - сказал главный врач ЛОНДа.
Как большую проблему Михаил Коростин назвал алкоголизм. Каждый четвёртый липчанин уходит в запой на выходные. Достаточно много горожан выпивают в каждый день отпуска.
7 298
Неавтофанат
idTWiD
опиум для народа
Алкан с ЛТЗ
липовчанин
Ужас ужасный
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