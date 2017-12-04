Каждый двадцатый липчанин в возрасте 18-24 года - наркоман

В Липецке появился таджикский героин.

Сегодня в мерии главный врач областного наркологического диспансера Михаил Коростин рассказал о ситуации с наркоманией, табакокурением и алкоголизмом в Липецке.



Некоторые цифры поражают. Так, курит в Липецке каждый второй студент техникумов и колледжей. 5,5% молодых людей в возрасте 18-24 года - наркоманы, причём такие, для которых употребление психоактивных веществ стало нормой.



- В Липецке снова появился героин. Идёт он к нам из Таджикистана. В регионе зафиксированы 26 видов дизайнерских наркотиков. Все чаще молодые люди умирают от передозировки. За девять месяцев от этого скончались 29 горожан, - сказал главный врач ЛОНДа.



Как большую проблему Михаил Коростин назвал алкоголизм. Каждый четвёртый липчанин уходит в запой на выходные. Достаточно много горожан выпивают в каждый день отпуска.

