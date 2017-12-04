24 декабря на площади Петра Великого пройдёт предновогодняя ярмарка

Глава города призвал по максимуму насытить её товаром.

Сегодня на оперативном совещании глава Липецка Сергей Иванов призвал подчиненных максимально насытить предновогоднюю ярмарку сельскохозяйственной продукцией и товарами ее переработки.



Распродажа мёда, мяса, овощей-фруктов, сахара пройдёт на площади Петра Великого 24 декабря. Глава Липецка предложил управлению потребительского рынка мэрии пригласить на неё всех товаропроизводителей региона.

