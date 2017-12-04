Общество
сегодня, 16:01
24 декабря на площади Петра Великого пройдёт предновогодняя ярмарка
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Глава города призвал по максимуму насытить её товаром.
Сегодня на оперативном совещании глава Липецка Сергей Иванов призвал подчиненных максимально насытить предновогоднюю ярмарку сельскохозяйственной продукцией и товарами ее переработки.
Распродажа мёда, мяса, овощей-фруктов, сахара пройдёт на площади Петра Великого 24 декабря. Глава Липецка предложил управлению потребительского рынка мэрии пригласить на неё всех товаропроизводителей региона.
Распродажа мёда, мяса, овощей-фруктов, сахара пройдёт на площади Петра Великого 24 декабря. Глава Липецка предложил управлению потребительского рынка мэрии пригласить на неё всех товаропроизводителей региона.
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