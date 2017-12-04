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Елена Малышева провела в школе Липецка съемки передачи

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#госпитализация детей
Елена Малышева провела в школе Липецка съемки передачи

Знаменитый медик расследовала причины массовой госпитализации.

Известная телеведущая Елена Малышева посетила школу №35 в Липецке. Об этом GOROD48 стало известно от информированного источника в администрации Липецка. Причиной визита врача-ведущей стала загадка массовой госпитализации школьников, которая произошла 24 ноября.

Известно, что школа в Ссёлках стала съемочной площадки телепроекта о здоровье. Авторы передачи посвятили всю свою работу поиску ответа на причину массового недомогания детей. Напомним, что почти две недели назад в областную детскую больницу были отправлены 28 учеников 5-8 классов школы №35. Все они жаловались на головокружение, тошноту, психомоторное возбуждение. Экстренная госпитализация не указала на причину недомогания. Все дети были отпущены из учреждения здравоохранения уже на следующий день.

Официальных данных о причинах массовой госпитализации, несмотря на тогда же инициированные проверки, пока нет. Единственная высказанная властями версия - действие раздражителя звука из мобильного приложения.

Фото: http://www.td-vena.ru
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#госпитализация детей

Комментарии (7)

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Знаем

20 минут назад
Эта старушка жи-жи, делает свой бизнес на ТВ и радио, пропагандирует одну пошлятину и разврат, ей далеко до Белянчиковой которая при СССР вела программу Здоровье. Отвратительная личность ......
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Мимоходом

29 минут назад
Скорее ведущая телешоу под названием "Здоровье", чем медик
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Мимоходом

32 минуты назад
Знаменитый медик?!!!
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мистер

37 минут назад
..бизнес такой-передачи проводить..
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СМЕШНО

48 минут назад
РАЗВЕ ЭТИ ГЛАЗА ВРУТ!!! СТАЗУ ВИДНО ПАТРИОТКА РОССИИ!!!ГМО ПРОДУКТЫ В РОССИИ ПРОДВИГАЕТ И ПРИВИВКИ ОТ КОТОРЫХ В МИРЕ ОТКАЗАЛИСЬ ЭТА МАДАМ С УСПЕХОМ В РОССИИ ПРОДВИГАЕТ!!!
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Малахов

53 минуты назад
Уже в пути.
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звезда в шоке

57 минут назад
уж она по любому найдет ответ, это же МАЛЫШЕВА, вы еще битву экстрасенсов позовите!!!
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