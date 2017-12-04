Елена Малышева провела в школе Липецка съемки передачи

Знаменитый медик расследовала причины массовой госпитализации.

Известная телеведущая Елена Малышева посетила школу №35 в Липецке. Об этом GOROD48 стало известно от информированного источника в администрации Липецка. Причиной визита врача-ведущей стала загадка массовой госпитализации школьников, которая произошла 24 ноября.Известно, что школа в Ссёлках стала съемочной площадки телепроекта о здоровье. Авторы передачи посвятили всю свою работу поиску ответа на причину массового недомогания детей. Напомним, что почти две недели назад в областную детскую больницу были отправлены 28 учеников 5-8 классов школы №35. Все они жаловались на головокружение, тошноту, психомоторное возбуждение. Экстренная госпитализация не указала на причину недомогания. Все дети были отпущены из учреждения здравоохранения уже на следующий день.Официальных данных о причинах массовой госпитализации, несмотря на тогда же инициированные проверки, пока нет. Единственная высказанная властями версия - действие раздражителя звука из мобильного приложения.