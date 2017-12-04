Участник потасовки у «Трибуны» пошел под суд

Мужчина разбил оппоненту все лицо.

Мировой судья СУ №15 Советского района Липецка рассмотрела материалы уголовного дела по обвинению местного жителя в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Ранее, в 2011 и 2013 годах, липчанин уже был судим за грабежи.



Как указано в материалах суда, предметом разбирательства стала драка у паба «Трибуна». Потасовка произошла там на рассвете 23 июля. Итогом драки стали множественные травмы одного из участников уличной схватки: перелом челюсти, перелом скулы, сломанный нос и фингал. Все это было расценено как вред здоровью средней тяжести.



Подсудимый полностью признал свою вину. Смягчающими наказание обстоятельствам признаны явка с повинной, раскаяние, а также положительная характеристика из колонии.



Суд признал мужчину виновным в преступлении и наказал его годом условного заключения.