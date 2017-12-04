Происшествия

сегодня, 15:43

Участник потасовки у «Трибуны» пошел под суд

7 920
#драка #побои #суд
Участник потасовки у «Трибуны» пошел под суд

Мужчина разбил оппоненту все лицо.

Мировой судья СУ №15 Советского района Липецка рассмотрела материалы уголовного дела по обвинению местного жителя в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Ранее, в 2011 и 2013 годах, липчанин уже был судим за грабежи.

Как указано в материалах суда, предметом разбирательства стала драка у паба «Трибуна». Потасовка произошла там на рассвете 23 июля. Итогом драки стали множественные травмы одного из участников уличной схватки: перелом челюсти, перелом скулы, сломанный нос и фингал. Все это было расценено как вред здоровью средней тяжести.

Подсудимый полностью признал свою вину. Смягчающими наказание обстоятельствам признаны явка с повинной, раскаяние, а также положительная характеристика из колонии.

Суд признал мужчину виновным в преступлении и наказал его годом условного заключения.
7 920
#драка #побои #суд

Комментарии (7)

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???

3 минуты назад
карась ???
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Валетов

15 минут назад
Сучье заведение!
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СМЕШНО

39 минут назад
ПОТЕРПЕВШИЙ БЛАТОВАЛ ПОКА НЕ ПОЛУЧИЛ ,А КАК ОТГРЁБ ТАК В МИЛИЦИЮ ,ПОМОГИТЕ БЛАТНОМУ !!!
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Саид

40 минут назад
"Положительная хар-ка из колонии" - все, свободен !!!
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9

41 минуту назад
Не понятно, * , хачи, малолетние * , и те и другие в поисках доступного досуга.
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Не понятно

49 минут назад
Кто вообще ходит в эту рыгаловку? отвратное заведение, с быдло шайками!!!
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чож так жестоко

сегодня, 15:54
надо было наградить и почетную грамоту дать, чтоб дальше продолжал граждан метелить
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