Погода в Липецке

28 минут назад

Циклон с запада принесет в Липецкую область слабый снег

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Циклон с запада принесет в Липецкую область слабый снег

5-6 декабря погоду на территории Липецкой области будет определять влияние малоградиентного поля, 7 декабря под влиянием циклона с запада ожидается небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются выше климатической нормы на 2-3 градуса и составят 1-3 градусов мороза.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 1 до 6 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем от 0 до -2. 

Самым теплым 5 декабря в Липецке был в 1986 году, когда температурный максимум достиг +7, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1959 году — 29 градусов мороза. 

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