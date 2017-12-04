В путешествия по Липецкой области будут заманивать исторической недвижимостью

В помощь туристам — евролифлеты.

Центр кластерного развития туризма в Липецкой области провел тендер на предоставление новых для региона полиграфических услуг. Учреждение заплатит 170 000 рублей за серию календарей и евролифлетов.



Под названием «евролифлет» значатся аналоги всем знакомых буклетов. Их качественное отличие — возможность распространения по почте, в конвертах соответствующего формата. Для евролифлетов выбрали три темы: «Автотуристский кластер «Задонщина», «Туристско-рекреационный кластер «Елец», «Историческая недвижимость Липецкой области». В руки потенциальных путешественников попадут 2 000 таких листовок. Кроме того, разрекламировать регион среди туристов помогут тематические календари разного формата — от настольных «домиков» до настенных численников. На последних поместят изображения на тему «Усадьбы Липецкой области». Все будет выпущено 4 400 экземпляров разных календарей.



Полиграфическая продукция поступит заказчику до 18 декабря.