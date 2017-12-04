Общество

58 минут назад

В путешествия по Липецкой области будут заманивать исторической недвижимостью

1 199
#туризм #тендер
В путешествия по Липецкой области будут заманивать исторической недвижимостью

В помощь туристам — евролифлеты.

Центр кластерного развития туризма в Липецкой области провел тендер на предоставление новых для региона полиграфических услуг. Учреждение заплатит 170 000 рублей за серию календарей и евролифлетов.

Под названием «евролифлет» значатся аналоги всем знакомых буклетов. Их качественное отличие — возможность распространения по почте, в конвертах соответствующего формата. Для евролифлетов выбрали три темы: «Автотуристский кластер «Задонщина», «Туристско-рекреационный кластер «Елец», «Историческая недвижимость Липецкой области». В руки потенциальных путешественников попадут 2 000 таких листовок. Кроме того, разрекламировать регион среди туристов помогут тематические календари разного формата — от настольных «домиков» до настенных численников. На последних поместят изображения на тему «Усадьбы Липецкой области». Все будет выпущено 4 400 экземпляров разных календарей.

Полиграфическая продукция поступит заказчику до 18 декабря.
1 199
#туризм #тендер

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

....

4 минуты назад
целая интернациональная, район 24 школы, сокол , тракторный..
ответить

Еще в рубрике

У не получивших в срок жилье дольщиков «ЛИСКа» появилась надежда
#дольщики #"ЛИСК"
5
У не получивших в срок жилье дольщиков «ЛИСКа» появилась надежда

сегодня, 14:23

Общество
В «Елецком» появится самолет Пешкова
#Олег Пешков
3
В «Елецком» появится самолет Пешкова

сегодня, 14:07

Общество
Липецким студентам, у которых есть дети, повысят пособие в 2,5 раза
#пособие #дети
2
Липецким студентам, у которых есть дети, повысят пособие в 2,5 раза

сегодня, 14:06

Общество
Липчан спрашивают о необходимости автобусной остановки
#остановка #транспорт #опрос
Липчан спрашивают о необходимости автобусной остановки

сегодня, 13:59

Общество
Тарифы на электроэнергию в Липецке растут из-за завода «Свободный Сокол»
#Свободный Сокол #электроэнергия
4
Тарифы на электроэнергию в Липецке растут из-за завода «Свободный Сокол»

сегодня, 13:53

Общество
На украинской границе арестован пассажир автобуса «Киев - Липецк»
#граница #арест #Украина
5
На украинской границе арестован пассажир автобуса «Киев - Липецк»

сегодня, 12:21

Общество