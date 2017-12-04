58 минут назад
Липчанин погиб, сорвавшись с крыши в Тульской области
В правоохранительные органы поступило сообщение о смертельном несчастном случае при проведении ремонта школы в Воловском районе Тульской области.
По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Тульской области организована доследственная проверка.
По предварительным данным, 2 декабря в поселке Волово 43-летний мужчина, приехавший на заработки из Липецкой области, упал с высоты во время проведения кровельных работ при ремонте школы.
От полученных повреждений мужчина скончался на месте.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего .
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.