Происшествия

58 минут назад

Липчанин погиб, сорвавшись с крыши в Тульской области

934
#гибель
Липчанин погиб, сорвавшись с крыши в Тульской области

В правоохранительные органы поступило сообщение о смертельном несчастном случае при проведении ремонта школы в Воловском районе Тульской области.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Тульской области организована доследственная проверка.

По предварительным данным, 2 декабря в поселке Волово 43-летний мужчина, приехавший на заработки из Липецкой области, упал с высоты во время проведения кровельных работ при ремонте школы.

От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего .

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

934
#гибель

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