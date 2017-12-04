В Липецкой области сгорел большегруз с прицепом

От огня пострадал и груз

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В 10:58 в дежурную часть ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о загорании грузового автомобиля DAF с прицепом в Измалковском районе, на 172 км трассы "Орел-Тамбов".К месту пожара выехали: 1 отделение ОПСП 24, ДПД (1 чел.).В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции тягача, частично поврежден прицеп и груз.Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области.