Липецкий священник презентует новую книгу

Геннадий Рязанцев-Седогин представит свою новую книгу «В божественном молчании».

Как сообщает Централизованная библиотечная система Липецка, 5 декабря в 16.00 в Центральной городской библиотеке им. С.А.Есенина поэт, прозаик, публицист, священнослужитель Геннадий Рязанцев-Седогин представит свою новую книгу «В божественном молчании».



- Кроме стихов, в книгу вошли несколько философских эссе, - отмечают в библиотечной системе. - Это своеобразная творческая исповедь талантливого автора, владеющего истинным поэтическим словом. Разговор, как и всегда на встречах с Геннадием Николаевичем, не ограничится только литературой, а затронет и темы духовности, таланта, жертвенности.



Геннадий Рязанцев-Седогин в этом году стал лауреатом премии имени Алексея Липецкого в номинации «За лучшую книгу прозы» за книгу «Становящийся смысл». В 2016-м году липецкий священник стал лауреатом двух престижных литературных премий. Литературно-художественный журнал "Север", в двух номерах опубликовавший его роман "Земля живых", по итогом 2015 года присудил отцу Геннадию литературную премию журнала. А 24 января 2016 года в храме Святаго Духа Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры Санкт-Петербурга состоялись торжества по поводу вручения Всероссийской литературной премии имени Святого благоверного великого князя Александра Невского. Липецкий писатель Отец Геннадий Рязанцев был удостоен высокой литературной премии в номинации "Художественная проза" за роман "Становящийся смысл".





