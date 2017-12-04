Культура

сегодня, 14:05

Липецкий священник презентует новую книгу

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#священник #книга
Липецкий священник презентует новую книгу

Геннадий Рязанцев-Седогин представит свою новую книгу «В божественном молчании».

Как сообщает Централизованная библиотечная система Липецка, 5 декабря в 16.00 в Центральной городской библиотеке им. С.А.Есенина поэт, прозаик, публицист, священнослужитель Геннадий Рязанцев-Седогин представит свою новую книгу «В божественном молчании».

- Кроме стихов, в книгу вошли несколько философских эссе, - отмечают в библиотечной системе. - Это своеобразная творческая исповедь талантливого автора, владеющего истинным поэтическим словом. Разговор, как и всегда на встречах с Геннадием Николаевичем, не ограничится только литературой, а затронет и темы духовности,  таланта, жертвенности.

Геннадий Рязанцев-Седогин в этом году стал лауреатом премии имени Алексея Липецкого в номинации «За лучшую книгу прозы»  за книгу «Становящийся смысл». В 2016-м году липецкий священник стал лауреатом двух престижных литературных премий. Литературно-художественный журнал "Север", в двух номерах опубликовавший его роман "Земля живых", по итогом 2015 года присудил отцу Геннадию литературную премию журнала.  А 24 января 2016 года в храме Святаго Духа Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры Санкт-Петербурга состоялись торжества по поводу вручения Всероссийской литературной премии имени Святого благоверного великого князя Александра Невского. Липецкий писатель Отец Геннадий Рязанцев был удостоен высокой литературной премии в номинации "Художественная проза" за роман "Становящийся смысл".


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#священник #книга

Комментарии (4)

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Александр Новосельцев

1 минуту назад
Спасибо, Геннадий Николаевич, за Ваши литературные труды. Ждем книгу. С Праздником Введения!
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Город

29 минут назад
Ск стоит книга. Хороший бизнес
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Из колхоза

29 минут назад
Очередной сектант.
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Маргарита

сегодня, 14:22
Молодец! Гордимся!
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