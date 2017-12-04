Общество

сегодня, 14:07

В «Елецком» появится самолет Пешкова

3 752
#Олег Пешков
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В «Елецком» появится самолет Пешкова

«Су-24» Героя России установят в парке Авиаторов.

Сегодня на брифинге в администрации Липецка главный архитектор города Татьяна Азова сообщила журналистам о первом экспонате парка Авиаторов - самолете «Су-24» липецкого авиацентра, боевом побратиме того, который был сбит в небе над сирийско-турецкой границей.

Парк Авиаторов будет разбит в микрорайоне «Елецкий» - между малоэтажной застройкой и полем. По договоренности с мэрией, Липецкий авиацентр насытит экспозицию своими экспонатами: списанными самолетами, имеющими военное прошлое. Один из таких самолетов - штурмовик Олега Пешкова, Героя России.
3 752
#Олег Пешков
2

Комментарии (3)

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Я

16 минут назад
Главное чтоб не растащили, не поломали и не разукрасили такие самолетики и танки наши подростки, да и взрослые.
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Поддерживаю

18 минут назад
Отличная идея
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идея

56 минут назад
Нормальная идея, только надо побольше самолетиков туда и в Парке победы какие нить ржавые танки привезти, чтобы было интереснее.А касаемо авиатехники, то это должны быть и миг 29 и су 25 и су 24, чтобы люди могли в живую видеть то что летает там в небе на земле, эти игрушки должны быть безопасны, а так же привлекательны. Расскрасьте самолет в желтый цвет чтобы было жизнерадостно
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