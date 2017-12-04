В «Елецком» появится самолет Пешкова

«Су-24» Героя России установят в парке Авиаторов.

Сегодня на брифинге в администрации Липецка главный архитектор города Татьяна Азова сообщила журналистам о первом экспонате парка Авиаторов - самолете «Су-24» липецкого авиацентра, боевом побратиме того, который был сбит в небе над сирийско-турецкой границей.



Парк Авиаторов будет разбит в микрорайоне «Елецкий» - между малоэтажной застройкой и полем. По договоренности с мэрией, Липецкий авиацентр насытит экспозицию своими экспонатами: списанными самолетами, имеющими военное прошлое. Один из таких самолетов - штурмовик Олега Пешкова, Героя России.