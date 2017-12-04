Липецким студентам, у которых есть дети, повысят пособие в 2,5 раза

После повышения сумма пособия составит аж 605 рублей

В Липецкой области с нового года предлагается усилить материальную поддержку студенческих семей с детьми. Соответствующие изменения в областной закон «О пособии на ребенка» рассмотрели и одобрили сегодня депутаты на комитете регионального парламента по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи.

Предлагается увеличить с 1 января 2018 года в 2,5 раза, до 605 рублей, ежемесячные пособия на детей в студенческих семьях. Рассчитывать на материальную поддержку может один из родителей в период обучения в вузе или сузе, до достижения им возраста 24 лет.

Деньги на эти цели в проекте областного бюджета предусмотрены, сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.