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Липецким студентам, у которых есть дети, повысят пособие в 2,5 раза

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#пособие #дети
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Липецким студентам, у которых есть дети, повысят пособие в 2,5 раза

После повышения сумма пособия составит аж 605 рублей

В Липецкой области с нового года предлагается усилить материальную поддержку студенческих семей с детьми. Соответствующие изменения в областной закон «О пособии на ребенка» рассмотрели и одобрили сегодня депутаты на комитете регионального парламента по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи.

Предлагается увеличить с 1 января 2018 года в 2,5 раза, до 605 рублей, ежемесячные пособия на детей в студенческих семьях. Рассчитывать на материальную поддержку может один из родителей в период обучения в вузе или сузе, до достижения им возраста 24 лет.

Деньги на эти цели в проекте областного бюджета предусмотрены, сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.

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#пособие #дети
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Комментарии (2)

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Вера

25 минут назад
Предлагается увеличить с 1 января 2018 года в 2,5 раза, до 605 рублей, ежемесячные пособия на детей в студенческих семьях. Рассчитывать на материальную поддержку может один из родителей в период обучения в вузе или сузе, до достижения им возраста 24 лет. Что можно купить на эти деньги??????
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605р !!!!

40 минут назад
Нехилое подспорье, это наверн с тех 9млрдов выделили (:
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