Общество

4 минуты назад

Липчан спрашивают о необходимости автобусной остановки

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#остановка #транспорт #опрос #инициатива
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Липчан спрашивают о необходимости автобусной остановки

Коррективы касаются маршрута №103.

Администрация Липецкого района вынесла на обсуждение вопрос транспортной инфраструктуры в муниципалитете. Высказать мнение могут пользователи сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных».

- В администрацию Липецкого муниципального района поступают обращения граждан с просьбой строительства дополнительной остановочной площадки, остановочного павильона по маршруту следования рейсового автобуса № 103 «Липецк-Ленино». С целью определения общественного мнения по данному вопросу просим высказать мнение заинтересованных лиц, - обращаются чиновники к интернет-активистам.

До 4 января можно не только сказать «да» или «нет» остановке на улице 9 Мая в селе Ленино, но и обстоятельно пояснить свое мнение по вопросу. Итоги голосования лягут в основу конечного решения.
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#остановка #транспорт #опрос #инициатива
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