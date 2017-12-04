Тарифы на электроэнергию в Липецке растут из-за завода «Свободный Сокол»

Жители сокольского поселка стали заложниками некогда родного предприятия и нерешительности Липецкэнерго.

Завод «Свободный Сокол» - крупнейший в Липецкой области должник за электроэнергию. Сумма достигла 500 млн рублей. Полумиллиардная задолженность всего одного потребителя угрожает надежной работе всего энергосетевого комплекса региона.



Самый эффективный способ добиться погашения задолженности - отключить неплательщику электроэнергию. Обычно в этот же день должники находят деньги, чтобы заплатить по счетам. Гарантирующий поставщик электроэнергии – ЛЭСК, с августа 2011 года требует от сетевой компании, филиала ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», прекратить поставку электроэнергии должнику. Однако к старой заводской подстанции подключены жители сокольского поселка, и якобы по этой причине специалисты МРСК не могли отключить должника 7 лет подряд.



Как оказалось, завод не только не оплачивал электроэнергию, прикрываясь подключенными к его сетям жителями посёлка, но и не модернизировал электрооборудование, через которое передаёт от энергетиков ту самую электроэнергию жителям.



- В сети должно быть 220 вольт, а там - 190! Это приводит к выходу из строя бытовой техники. Вот у меня лампочки в доме: то тускло горят, то, смотришь, уже ярко, - жалуется на низкое напряжение в сети житель дома №165 по улице Бабушкина Игорь Татаринов.



А вот его сосед из дома №164 Евгений Качанов разговаривает не на пальцах. Мужчина, устав бороться с сетевым беспределом, - его вольтметр порой показывает напряжение и в 120 вольт! - инвестировал в собственную энергобезопасность аж 50 тысяч рублей!



- Купил пять автоматов защиты, установил их в доме и теперь, если напряжение в сети падает ниже отметки в 170 вольт, система срабатывает и отключает подачу электричества. Порой приходится сидеть без света. А что поделаешь - жалко холодильник и стиральную машинку.



По словам Евгения Кабанова, вина за происходящее целиком лежит на энергетиках, которые не могут обеспечить потребителям безопасное для бытовой техники напряжение в сети.



Итак, жители частного сектора Сокола стали заложниками некогда родного предприятия, многократно обанкроченного, и нерешительности Липецкэнерго - организации, своевременно не сумевшей выполнить стандартную процедуру отключения должника - обесточить объекты завода и обеспечить другой способ подключение к электросетям инфраструктуры поселка. По закону, кстати, в случае невозможности централизованного отключения электроэнергии, сетевой организацией должны быть произведены иные технические мероприятия. Например, сетевики могут ограничить пропускную способность заводской подстанции. То есть подавать в сеть тот объем электроэнергии, который полагается добросовестным плательщикам. Также существует возможность проложить линию электропередачи или построить современную подстанцию для обеспечения только жителей поселка. В этом случае одновременно был бы создан и резерв дополнительной мощности для перспективного развития Липецка. Такие возможности у сетевой компании всегда были и есть. Например, в 2010 году в Тербунах Липецкэнерго за 200 млн рублей построило новую подстанцию «Тербунский гончар» мощностью 25 МВт, которая, по данным самого же инвестора, МРСК, загружена всего на 3%.



На строительство фактически неиспользуемых подстанций филиал ОАО «МРСК Центра» -«Липецкэнерго» только за последние годы потратил около миллиарда собранных с потребителей региона рублей. При этом решить вопрос строительства подстанции для жителей сокольского поселка организация не может вот уже шесть лет. Получается, на строительство простаивающих в полях подстанций у сетевиков средства есть, а для электроснабжения жителей сокольского поселка - нет.



Между тем, финансовые ресурсы для целей бесперебойного энергоснабжения жителей области ежегодно чиновниками администрации области закладывают в новые тарифы для потребителей электроэнергии. Полномочия расходования средств возложены на сетевые организации, в том числе и филиал ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго». Ежегодный объем финансирования инвестиционной программы липецкого филиала измеряется миллиардом рублей. А ориентировочная стоимость строительства новой подстанции для обеспечения электроэнергией жителей того же Сокольского поселка составляет около 180 миллионов. Почему эти средства не направляются на обеспечение электроэнергией более 20 тысяч липчан?



Впрочем, это еще не все последствия невыполнения сетевиками своих непосредственных задач. Полумиллиардный долг завода «Свободный Сокол» в итоге может увеличить тариф на электроэнергию для всех потребителей региона (для расчета с поставщиками электроэнергии законодательство предусматривает возможность списания задолженности при очередном повышении расценок за электроэнергию).



- Если завод не погасит долги, управление энергетики и тарифов Липецкой области будет вынуждено включить их в тариф для липчан. Разве это справедливо? Мы предлагаем не первый год пересмотреть инвестиционные программы филиала Липецкэнерго, направив средства потребителей электроэнергии, уже выделенные в тарифных источниках, на решение актуальных проблем энергоснабжения жителей региона. Отмечу, что на сумму долга в 500 млн рублей можно было бы построить еще 3 новые подстанции! - высказала позицию гарантирующего поставщика Липецкой области заместитель генерального директора по продажам ЛЭСК Ольга Рукина.



Между тем, «Федеральная сетевая компания» 17 ноября все же снизила уровень потребления электроэнергии на «Свободном Соколе» до уровня аварийной брони. И даже была найдена техническая возможность сохранить на прежнем уровне электроснабжение жителей поселка. За один день было сделано то, что ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» отказывалось выполнять в течение семи лет. Однако, качество электроснабжения поселка по-прежнему зависит от позиции «Липецкэнерго» и от принимающих решение о строительстве энергообъектов на территории области. В ЛЭСК на вопросы о причинах отказа сетевиков в постройке подстанции для посёлка Свободный Сокол пояснили, что Гарантирующего поставщика (как представителя большинства потребителей) уже несколько лет не допускают в коллегиальные органы по обсуждению инвестпрограмм сетевых монополий, даже после рекомендаций и поддержки со стороны общественных объединений. Решится ли сетевая компания направить деньги в какое-нибудь чистое поле, или всё же пойдёт на улучшение жизни 20 тысяч липчан? Пока не понятно.



На запрос GOROD48 о причинах сложившейся ситуации в «МРСК-Центра»-«Липецкэнерго» пояснили, буквально, следующее: «Сложившаяся ситуация с перебоями энергообеспечения потребителей проживающих в г. Липецк, район Сокол ул. Бабушкина к ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» никакого отношения не имеет. Сетевая инфраструктура данного участка относится к зоне обслуживания компании «ЛГЭК».



Однако, в ЛЭСК в свою очередь сообщили, что договор на передачу электроэнергии в данном случае заключен с МРСК, и средства за услугу по передаче получает именно ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго». АО «ЛГЭК» в этой истории выступает, как сторонняя организация, которую сетевая монополия привлекает для выполнение своих обязательств. А за своевременную и качественную поставку электроэнергии жителей сокольского посёлка отвечает МРСК.



