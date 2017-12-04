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23 минуты назад

Москвич впал в кому после 8-часового запоя в кафе

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Москвич впал в кому после 8-часового запоя в кафе

Пострадавшего госпитализировали с диагнозом "криминальное отравление"

Из столичного кафе госпитализировали 67-летнего мужчину с сильнейшим алкогольным отравлением. В течение восьми часов он распивал в заведении спиртные напитки с неизвестным. Около часа ночи мужчине стало плохо и ему вызвали скорую помощь, - сообщает ТАСС.

Врачи госпитализировали мужчину в токсикологическое реанимационное отделение с диагнозом "криминальное отравление". "Мужчина до сих пор находится в состоянии сильнейшего опьянения", - отметил собеседник агентства.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, полиция проводит проверку.
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