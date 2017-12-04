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15 минут назад

Швейцария заплатит 1,5 млн рублей за переезд в деревню

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#выплата #демография
Швейцария заплатит 1,5 млн рублей за переезд в деревню

Только придется вложиться.

В Швейцарии альпийская деревня Альбинен решила привлечь деньгами переселенцев для исправления демографической ситуации. Люди уезжают из деревни, поэтому местные жители на собрании решили давать новым сельчанам по 25 тысяч франков (около 1,5 млн рублей), пишут местные СМИ.

Вопрос привлечения новых жителей в деревню за деньги был вынесен местными депутатами на мини-референдум, который проходит в виде собрания жителей Альбинен. Инициативу поддержали 71 человек, против высказались 29. Новые жители должны быть не старше 45 лет, но самое главное, они должны купить или построить в Альбинене жильё, причём стоимость его должна быть не меньше 200 тысяч швейцарских франков (примерно 11 119 000 рублей).

Альбинен описывают как прекрасную горную деревню на высоте 1300 метров над уровнем моря. Там чистый воздух, потрясающие виды и есть термальные источники неподалеку.

Это далеко не первый случай, когда предпринимаются неординарные меры для привлечения новых жителей. Ранее швейцарские муниципалитеты предлагали большие скидки на покупку земли или жилья, низкие цены на электроэнергию. Итальянский город Кандела даст по 2 тысячи евро переселенцам. А на Сицилии готовы отдавать дома новым жителям всего за 1 евро, напоминает forumdaily.com.
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#выплата #демография

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