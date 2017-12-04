Рейтинг самых опасных деревьев в Липецке

Мы выбрали ТОП-5 по адресам, которые указали зрители.

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Первый снег многие автовладельцы запомнят надолго. Ведь под натиском осадков сухие деревья обвалились на автомобили липчан. Чтобы это не повторилось, мы решили найти деревья, которые устояли в прошлый раз, но все же могут рухнуть при сильных порывах ветра или обильном снегопаде. Надеемся, что коммунальщики тоже посмотрят наш рейтинг. Итак, топ 5 самых опасных деревьев на наш взгляд.