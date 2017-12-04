В России

39 минут назад

Мужчина спас годовалую малышку от смерти на морозе

118
#мороз #спасение
Мужчина спас годовалую малышку от смерти на морозе

Девочка оказалась на улице в одних колготках.

Бдительный житель Иркутской области спас годовалого ребенка от гибели на морозе, сообщает региональный главк МВД. Инцидент произошел в поселке Анга Качугского района. Вечером малолетняя девочка вышла из дома на улицу в одних колготках, а обратно войти не смогла.

Как сообщает ТАСС, по счастливой случайности рядом с домом проходил местный житель Федор Нечаев, который услышал в темноте плач, нашел ребенка и занес в дом. Пока малышка была на улице, она обморозила стопы. Полиция проводит проверку, почему ребенок оказался без присмотра.

За спасение жизни девочки местный отдел МВД отметил Нечаева благодарностью.



118
#мороз #спасение

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