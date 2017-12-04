В России
45 минут назад
Мини-банк наказали за рекламу с молитвой
Занимательную "агитку" выпустили в Челябинске.
Челябинское УФАС наложило штраф в 100 тысяч рублей на микрофинансовую организацию, которая напечатала на карманном календаре рекламу о займе вместе с молитвой "Отче наш" и образом Иисуса Христа, сообщает региональное управление антимонопольного ведомства.
- Челябинское УФАС России вынесло постановление о наложении штрафа в размере 100 тыс. рублей на ООО МКК "Уралсервис" за рекламу с использованием религиозного христианского символа. В рекламе, напечатанной на карманном календаре, наряду с информацией "Удобные деньги. Нужны наличные? Звонок по России бесплатный…" присутствовали текст молитвы "Отче наш" и образ Иисуса Христа. Данная реклама распространялась в офисах микрофинансовой организации "Удобные деньги", - говорится в сообщении.
Позицию УФАС поддержали экспертный совет и участники опроса на сайте. Антимонопольщики узнали мнение Челябинской епархии, которая посчитала рекламу недопустимой. По мнению церковников, «данная реклама оскорбляет чувства верующих, так как любая деятельность подобного рода несовместима с традиционными православными ценностями, призывающими к нестяжанию и отказу от материальной выгоды».
Компании выдано предписание о прекращении распространения рекламы, которое было выполнено. Организация оспаривает решение Челябинского УФАС в Арбитражном суде, указывают "Новости Челябинска и области".
- Челябинское УФАС России вынесло постановление о наложении штрафа в размере 100 тыс. рублей на ООО МКК "Уралсервис" за рекламу с использованием религиозного христианского символа. В рекламе, напечатанной на карманном календаре, наряду с информацией "Удобные деньги. Нужны наличные? Звонок по России бесплатный…" присутствовали текст молитвы "Отче наш" и образ Иисуса Христа. Данная реклама распространялась в офисах микрофинансовой организации "Удобные деньги", - говорится в сообщении.
Позицию УФАС поддержали экспертный совет и участники опроса на сайте. Антимонопольщики узнали мнение Челябинской епархии, которая посчитала рекламу недопустимой. По мнению церковников, «данная реклама оскорбляет чувства верующих, так как любая деятельность подобного рода несовместима с традиционными православными ценностями, призывающими к нестяжанию и отказу от материальной выгоды».
Компании выдано предписание о прекращении распространения рекламы, которое было выполнено. Организация оспаривает решение Челябинского УФАС в Арбитражном суде, указывают "Новости Челябинска и области".