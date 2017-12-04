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51 минуту назад

Жириновскому сулят второе место на выборах президента России

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#Жириновский #выборы
Жириновскому сулят второе место на выборах президента России

Прогнозы сделали социологи.

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за оппонентов Путина проголосовали бы примерно 25% россиян, свидетельствует опрос «Ромира». Второе место занял бы Жириновский с 8% голосов, а третье — Зюганов, сообщает РБК.

Согласно опросу, главным оппонентом Путина на выборах стал бы Владимир Жириновский — лидер ЛДПР набрал бы 8% голосов, опередив Геннадия Зюганова с 7%. За Алексея Навального проголосовали бы 3% респондентов, за Ксению Собчак — 2%. При этом у телеведущей самый высокий антирейтинг среди всех представленных социологами потенциальных кандидатов, указывает РИА Новости. 64% граждан заявили, что не проголосовали бы за Собчак "никогда и не при каких обстоятельствах". На втором месте расположился Алексей Навальный — 33%. Третью строчку поделили Сергей Удальцов и Владимир Жириновский — по 23%.

Опрос проводился среди россиян, которые намерены пойти на выборы, но не планируют голосовать за Владимира Путина и не собираются портить​​​ бюллетень, поясняется в исследовании.
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#Жириновский #выборы

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