В России

56 минут назад

Улюкаева просят посадить на 10 лет

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#Улюкаев #коррупция
Улюкаева просят посадить на 10 лет

Таково требование государственного обвинителя.

Гособвинение потребовало приговорить экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима за получение взятки в $2 млн. Обвинение также потребовало приговорить Улюкаева к штрафу в 500 млн рублей, передает ТАСС.

- Вина Улюкаева подтверждается, в том числе, показаниями Феоктистова (экс-глава службы безопасности "Роснефти" Олег Феоктистов), - заявил в понедельник в Замоскворецком суде Москвы прокурор Борис Непорожный.

Как следует из речи гособвинителя, вина экс-министра также подтверждается другими свидетельскими показаниями, в том числе водителя Улюкаева и журналиста издания Life.

В настоящее время экс-министру вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ - "Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере". Максимальное наказание по ней - 15 лет колонии и семидесятикратный размер штрафа от суммы взятки, который, исходя из обменного курса, избранного прокуратурой, мог составить 7 млрд рублей.


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#Улюкаев #коррупция

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