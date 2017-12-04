56 минут назад
Улюкаева просят посадить на 10 лет
Таково требование государственного обвинителя.
- Вина Улюкаева подтверждается, в том числе, показаниями Феоктистова (экс-глава службы безопасности "Роснефти" Олег Феоктистов), - заявил в понедельник в Замоскворецком суде Москвы прокурор Борис Непорожный.
Как следует из речи гособвинителя, вина экс-министра также подтверждается другими свидетельскими показаниями, в том числе водителя Улюкаева и журналиста издания Life.
В настоящее время экс-министру вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ - "Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере". Максимальное наказание по ней - 15 лет колонии и семидесятикратный размер штрафа от суммы взятки, который, исходя из обменного курса, избранного прокуратурой, мог составить 7 млрд рублей.