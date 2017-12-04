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МВД ликвидировало одного из крупнейших нелегальных операторов связи

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#МВД #сотовый оператор #мошенники
МВД ликвидировало одного из крупнейших нелегальных операторов связи

Об этом сообщается на сайте МВД России.

МВД РФ пресекло работу одного из крупнейших нелегальных операторов телефонной связи в стране. Как сообщается на сайте ведомства, к услугам злоумышленников прибегали при совершении преступлений, в том числе — для ложных сообщений о терроризме.

"На протяжении нескольких лет злоумышленники действовали на территории Московского региона, а также Ярославской, Калужской областей, Краснодарского и Алтайского края, предоставляя своим клиентам, физическим и юридическим лицам, услуги междугородной и международной связи без регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности и без лицензии на право оказания данных услуг", — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Обыски прошли в шести регионах, полиция изъяла 41 сотовый шлюз, более двух тысяч сим-карт, компьютерную технику и электронные носители информации. Операцию провели оперативники управления "К" МВД совместно с главным следственным управлением ведомства по Москве.

Злоумышленников задержали, они дают признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство", - пишет "Газета.ru".
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#МВД #сотовый оператор #мошенники

Комментарии (2)

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гость

29 минут назад
А что за ОПСОС? Без названия что ли вообще?
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Кот

38 минут назад
Еси пошишить по лучше то можно найти по круче примочки.
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