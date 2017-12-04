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В Саратове за попытку изнасилования фельдшера мужчинам дали по 8 лет колонии

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#Саратов #изнасилование #колония #суд #тюрьма #приговор
В Саратове за попытку изнасилования фельдшера мужчинам дали по 8 лет колонии

В Саратове вынесен приговор троим мужчинам, признанным виновными в покушении на изнасилование фельдшера «Скорой медицинской помощи».

Трое мужчин, обвиняемых в домогательстве фельдшера скорой помощи в Саратове, получили по восемь лет колонии строгого режима, - сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении троих жителей областного центра. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование).

Следствием и судом установлено, что днем 11 февраля 2017 года фельдшер «Скорой медицинской помощи» прибыла в квартиру дома, расположенного на улице Шелковичной города Саратова, в связи с поступившим сообщением о высоком артериальном давлении у 41-летнего местного жителя. Кроме указанного мужчины в помещении находились четверо его знакомых. После того, как медицинский сотрудник вошла в квартиру, 44-летний хозяин жилища закрыл за ней дверь, пояснив при этом, что из квартиры ее не выпустит. Испугавшись, фельдшер зашла в ванную комнату, откуда смогла сообщить о произошедшем диспетчеру «Скорой медицинской помощи», которая передала данные сведения в правоохранительные органы. В связи с тем, что медицинскому работнику стали поступать угрозы о применении насилия от хозяина квартиры, женщина вышла из ванной комнаты. После чего трое из присутствующих мужчин стали осуществлять действия, направленные на изнасилование потерпевшей. Противоправные действия фигурантов были пресечены прибывшими на место происшествия сотрудниками правоохранительных органов.

Не смотря на то, что обвиняемые отрицали свою вину, следователям в кратчайшие сроки удалось собрать необходимые доказательства, подтверждающие версию следствия. Согласно результатам одной из многочисленных судебных экспертиз, на руке потерпевшей обнаружены телесные повреждения, которые причинены именно в момент покушения на ее изнасилование. В рамках расследования уголовного дела следователями проведено более 30-ти допросов, 6-ти выемок и осмотров места происшествия, назначено не менее 12 судебных экспертиз. Результатом следственной деятельности стали 7 томов уголовного дела.

Ход расследования уголовного дела находился на контроле в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации. Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.
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#Саратов #изнасилование #колония #суд #тюрьма #приговор

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