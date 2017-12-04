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Пострадавший в ДТП на севере Москвы 3-летний малыш умер в больнице

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#Москва #ДТП #смерть ребенка
Пострадавший в ДТП на севере Москвы 3-летний малыш умер в больнице

В результате ДТП на Алтуфьевском шоссе погиб ребенок.

Трехлетний ребенок, сбитый накануне в результате наезда на пешеходов на северо-востоке Москвы, скончался в больнице, - сообщает в понедельник пресс-служба столичного главка полиции.

В отношении нетрезвого водителя, ставшего виновником ДТП на пешеходном переходе на Алтуфьевском шоссе, возбуждено уголовное дело. "В отношении мужчины возбуждено уголовное дела ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

По данным МВД, 3 декабря в 19:45 по адресу: Алтуфьевское ш., д. 13, корп. 1, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина 1986 года рождения управляя автомобилем "Шкода Октавия" сбил переходивших проезжую часть на зеленый свет мужчину, женщину и их сына. Пострадавшие были госпитализированы, трехлетний мальчик скончался в больнице от полученных травм, - передает "Интерфакс".
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#Москва #ДТП #смерть ребенка

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