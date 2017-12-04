Общество

19 минут назад

В Липецке появится памятник известному меценату

11
#благотворительность
В Липецке появится памятник известному меценату

Правда, подаренный городу сахарозаводчиком Алексеем Хренниковым Троицкий храм разрушили коммунисты.

Сегодня главный архитектор Липецка Татьяна Азова показала журналистам черно-белый эскиз нового памятника, который увековечит жившего в царское время Алексея Хренникова, мецената, подарившего городу Троицкий храм.

Памятник сахарозаводчику, отдававшего часть доходов на благотворительность, придумал скульптор Валентин Челядин, а в сквер Ворошилова его вписал архитектор Сергей Сошников. Скульптура будет выполнена из бронзы. Алексей Хренников будет стоять с проектом Троицкого храма лицом к стадиону "Металлург", построенному на месте разрушенного коммунистами культового сооружения. Памятник, возможно, будет установлен в преддверии Дня города-2018. Средства на него собраны местными предпринимателями, членами "ОПОРЫ РОССИИ". 

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Также главный архитектор Липецка рассказала о уже начатых работах: благоустройстве Каменного лога и подготовке Городища к ЧМ-2018 по футболу (там появится фан-зона).

Отдельный вопрос: благоустройство Зеленого острова, расположенного напротив центрального городского пляжа. Очевидно, от презентованного в 2014 году губернатором проекта "Липеции" в мэрии откажутся - остров попадает в зону подтопления, поэтому на нем нецелесообразны монументальные сооружения. На острове может быть обустроена пляжная зона с плоскостными сооружениями и деревянным кремлем (не копией московского). Но прежде на него должен быть построен мост.
11
#благотворительность

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